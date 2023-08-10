"Бавария" договорилась о трансфере Кейна за 100 миллионов. Осталась одна деталь

Мюнхенская "Бавария" достигла соглашения с лондонским "Тоттенхэмом" о трансфере нападающего Харри Кейна, сообщает The Athletic.

По информации источника, предложение "Баварии" в размере более 100 миллионов евро было принято "шпорами". Теперь все зависит от самого Кейна, в ближайшее время 30-летний форвард должен будет принять решение.

Напомним, три предыдущих предложения от мюнхенцев "Тоттенхэм" отклонил.

Кейн - воспитанник системы "Тоттенхэма". За первую команду форвард играет с 2011 года.

В прошлом сезоне нападающий провел 38 матчей в рамках чемпионата Англии, забив 30 голов и сделав три результативные передачи.

По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость 30-летнего нападающего составляет 90 миллионов евро. Контракт Кейна со "шпорами" истекает 30 июня 2024 года.

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