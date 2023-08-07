"Тоттенхэм" отказался продавать "Баварии" своего форварда за 86 миллионов

"Тоттенхэм" не захотел расставаться со своим лидером Харри Кейном за 86 миллионов фунтов стерлингов. Именно такую сумму "Бавария" предлагала за форварда сборной Англии, сообщают Vesti.kz.

По информации The Athletic и других источников, "Бавария", кроме этой суммы, готова была выплатить различные бонусы. Но английский клуб отклонил это предложение.

Отметим, что это не первая попытка мюнхенцев подписать Кейна. Не исключается, что в "Баварии" после очередных неудачных переговоров переключатся на других игроков.

Контракт Кейна с "Тоттенхэмом" рассчитан до 2024 года, а портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 90 миллионов евро.

Кейн защищает цвета "Тоттенхэма" с 2011 года. В его карьере также были "Лестер", "Норвич Сити", "Миллуолл", "Лейтон Ориент". В минувшем сезоне английской премьер-лиги (АПЛ) он провел 38 матчей, в которых забил 30 голов и сделал 3 результативные передачи.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ