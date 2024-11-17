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Салах назвал любимых игроков: Месси он не упомянул

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Салах назвал любимых игроков: Месси он не упомянул ©Depositphotos.com/operations@newsimages.co.uk

Форвард "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах перечислил футболистов, в которых он черпает вдохновение, передают Vesti.kz.

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Форвард "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах перечислил футболистов, в которых он черпает вдохновение, передают Vesti.kz.

"Мне нравится, как играли Роналдо (Бразилия), Зинедин Зидан и Франческо Тотти. Я всегда смотрел на них, они просто наслаждались игрой.

Когда я начал играть в Европе, то увидел, как Криштиану посвящает все свое время футболу - это безумие, как он следит за собой. Вы можете видеть все, его цифры.

Но на этих парней я смотрел, когда был молодым, и просто мечтал сыграть с ними одну игру или однажды стать таким же, как они. У меня была хорошая возможность сыграть с Тотти, и я играл с ним два года в Риме. Это было невероятное время, я просто обожал его. Он был невероятным, если честно, и его техника была безумной. И очень, очень хороший человек", - цитирует Салаха The Mirror.

Салах защищает цвета "Ливерпуля" с 2017 года. Также в его карьере были "Рома", "Фиорентина", "Челси", "Базель" и "Мокавлун". В нынешнем сезоне АПЛ он провел 11 матчей, забил 8 голов и сделал 6 результативных передач.

"Барселона" отказалась от Салаха и выбрала другого игрока

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 11 9 1 1 21-6 28
2 Манчестер Сити 11 7 2 2 22-13 23
3 Челси 11 5 4 2 21-13 19
4 Арсенал 11 5 4 2 18-12 19
5 Ноттингем Форест 11 5 4 2 15-10 19
6 Брайтон энд Хов Альбион 11 5 4 2 19-15 19
7 Фулхэм 11 5 3 3 16-13 18
8 Ньюкасл Юнайтед 11 5 3 3 13-11 18
9 Астон Вилла 11 5 3 3 17-17 18
10 Тоттенхэм Хотспур 11 5 1 5 23-13 16
11 Брентфорд 11 5 1 5 22-22 16
12 Борнмут 11 4 3 4 15-15 15
13 Манчестер Юнайтед 11 4 3 4 12-12 15
14 Вест Хэм Юнайтед 11 3 3 5 13-19 12
15 Лестер Сити 11 2 4 5 14-21 10
16 Эвертон 11 2 4 5 10-17 10
17 Ипсвич 11 1 5 5 12-22 8
18 Кристал Пэлас 11 1 4 6 8-15 7
19 Вулверхэмптон Уондерерс 11 1 3 7 16-27 6
20 Саутгемптон 11 1 1 9 7-21 4

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Салах Мохамед Ливерпуль АПЛ Футбол Роналду Криштиану Зидан Зинедин Роналдо

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