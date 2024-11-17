Салах назвал любимых игроков: Месси он не упомянул

Форвард "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах перечислил футболистов, в которых он черпает вдохновение, передают Vesti.kz.

"Мне нравится, как играли Роналдо (Бразилия), Зинедин Зидан и Франческо Тотти. Я всегда смотрел на них, они просто наслаждались игрой.

Когда я начал играть в Европе, то увидел, как Криштиану посвящает все свое время футболу - это безумие, как он следит за собой. Вы можете видеть все, его цифры.

Но на этих парней я смотрел, когда был молодым, и просто мечтал сыграть с ними одну игру или однажды стать таким же, как они. У меня была хорошая возможность сыграть с Тотти, и я играл с ним два года в Риме. Это было невероятное время, я просто обожал его. Он был невероятным, если честно, и его техника была безумной. И очень, очень хороший человек", - цитирует Салаха The Mirror.