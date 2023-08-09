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Новости спорта Футбол Англия
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С "Челси" могут снять очки в новом сезоне из-за Абрамовича

С "Челси" могут снять очки в новом сезоне из-за Абрамовича
©instagram.com/chelseafc

С "Челси" могут снять очки в новом сезоне английской премьер-лиги (АПЛ), сообщают Vesti.kz.

По информации The Times, американские владельцы клуба обнаружили ряд подозрительных финансовых операций, связанных с офшорными компаниями.

Отмечается, что в эпоху Романа Абрамовича (бывший владелец "Челси"), клуб платил за трансферы и эти расходы не учитывал в официальной отчетности.

АПЛ уже начала расследование. Если удастся доказать вину клуба, то "Челси" могут лишить очков в чемпионате или обязать выплатить солидный штраф.

Напомним, что Абрамович продал "Челси" в мае 2022 года американскому бизнесмену Тодду Боули.

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Метки:
Челси АПЛ Абрамович Роман

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