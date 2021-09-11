Нападающий Криштиану Роналду забил гол в первом матче за "Манчестер Юнайтед" после возвращения, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Португалец отличился в домашнем матче четвертого тура английской премьер-лиги с "Ньюкаслом". Роналду открыл счет, забив в пустые ворота на второй компенсированной к первому тайму минуте.

Ronaldo goal for Manchester United against Newcastle pic.twitter.com/FBn6gQIVa8 — Live News For All (@LiveNewsForAll_) September 11, 2021

"Манчестер Юнайтед" официально объявил о возвращении Роналду 27 августа.

Последним клубом Роналду был туринский "Ювентус", за который он выступал с 2018 года. 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов.

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