Разрывает чемпионат: Холанд установил новый рекорд в Англии

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд побил рекорд форварда "Ливерпуля" Мохаммеда Салаха в английской премьер-лиге (АПЛ), передают Vesti.kz.

"Манчестер Сити" разгромил "Арсенал" (4:1) в 33-м туре АПЛ, один из мячей забил Холанд.

По информации Sport24, на счету Холанда стало 33 гола? и этим самым норвежец побил рекорд Салаха по голам (32 мяча) за 38-матчевый сезон АПЛ.

Абсолютный рекорд принадлежит Алану Ширеру (1994/95) и Эндрю Коулу (1993/94), которые забили по 34 гола в 42-матчевых сезонах.

Больше 30 голов в 38-матчевом сезоне АПЛ также забивали Алан Ширер (31 в сезоне-1995/96), Криштиану Роналду (31 в сезоне-2007/08) и Луис Суарес (31 в сезоне-2013/14).

В следующем туре, 30 апреля, "Манчестер Сити" в гостях сыграет с "Фулхэмом", а 2 мая "Арсенал" дома примет "Челси".

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