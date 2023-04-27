Разгромом закончился матч "Манчестер Сити" и "Арсенала" в АПЛ

"Манчестер Сити" разгромил на своем поле "Арсенал" в 33-м туре английской премьер-лиги (АПЛ), передают Vesti.kz.

Встреча в Манчестере на стадионе "Этихад" завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев поля. У "горожан" дубль оформил Кевин де Брюйне (7-я, 54-я), а также отличились Джон Стоунз (45+1-я) и Эрлинг Холанд (90+5-я). У "канониров" один мяч отыграл Роб Холдинг (86-я).

После этой неудачи "Арсенал" с 75 очками остался на первом месте в таблице. Но идущий на второй строчке "Манчестер Сити" набрал 73 очка и имеет в запасе две игры.

Как видно, команда Хосепа Гвардиолы очень близка к тому, чтобы оставить за бортом чемпионской гонки футболистов Микеля Артеты.

В следующем туре, 30 апреля, "Манчестер Сити" отправится в гости к "Фулхэму", а 2 мая "Арсенал" ожидает домашняя игра с "Челси".

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