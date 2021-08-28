Прямая трансляция матча АПЛ "Ливерпуль" - "Челси"

Сегодня, 28 августа, "Ливерпуль" на своей арене примет лондонский "Челси", сообщают Vesti.kz.

Встреча состоится в рамках третьего тура английской премьер-лиги. Начало - в 22:30 по времени Нур-Султана.

После двух сыгранных матчей АПЛ команды набрали по шесть очков. "Челси" идет на втором месте, а "Ливерпуль" - на третьем. Лидирует же "Вест Хэм Юнайтед" с таким же количеством баллов.

Прямую трансляцию матча "Ливерпуль" - "Челси" можно посмотреть по этой ссылке.

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