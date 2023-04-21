Поставил в неловкое положение владельца клуба и был уволен. За что Тухеля выгнали из "Челси"?

Стала известна одна из причин отставки Томаса Тухеля с поста главного тренера "Челси", передают Vesti.kz.

По информации Mirror, Тухель в сентябре не пустил Тодда Боули в раздевалку лондонцев в перерыве матча с "Вест Хэмом" (2:1 ). Владелец клуба хотел провести экскурсию для гостей и их детей, но был поставлен в неловкое положение. В итоге через несколько дней немецкого специалиста уволили.

На его место назначили Грэма Поттера, которого впоследствии заменили на Фрэнка Лэмпарда. В марте Тухель возглавил "Баварию". Но в немецком клубе у него дела идут неважно. При нем мюнхенцы уже вылетели из Кубка Германии и Лиги чемпионов.

У "Челси" тоже не все гладко, команда идет на 11-м месте в таблице английской премьер-лиги (АПЛ), попутно вылетев из Лиги чемпионов.

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