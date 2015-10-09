Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Маурисио Почеттино ужесточил дисциплину в команде, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Evening Standard.

По информации источника, аргентинский специалист отменил выходной на сутки, который предоставлялся игрокам после игры - ранее подобная практика была при его предшественнике Майкле Кэррике.

Кроме того, тренерский штаб Почеттино скорректировал расписание: в дни тренировок футболисты обязаны прибывать на клубную базу на час раньше прежнего времени.

Напомним, дебют Почеттино в "Манчестер Юнайтед" получился неудачным — его команда проиграла "Ливерпулю" со счётом 0:4 в матче 11-го тура английской премьер-лиги (АПЛ).

Ближайший матч "Манчестер Юнайтед" проведёт 25 ноября со "Спортингом" в Лиге чемпионов УЕФА.

На момент отставки Кэррика 12 ноября клуб одержал лишь три победы в 15 встречах сезона‑2026/2027 во всех турнирах. На данный момент "Манчестер Юнайтед" занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице АПЛ.

Почеттино установил два антирекорда в первом матче за МЮ

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!