Первый матч Маурисио Почеттино на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед" завершился разгромным поражением от "Ливерпуля", передают Vesti.kz.

Матч 11-го тура английской премьер-лиги прошёл на "Энфилде" и завершился со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.

По данным статистического портала Opta, аргентинский специалист установил сразу два антирекорда:

Худший старт в истории МЮ. Почеттино повторил самое крупное поражение в дебютном матче тренера манкунианцев. В октябре 1926 года Лал Хилдич начал работу с аналогичного проигрыша "Болтону" (0:4).

Антирекорд АПЛ. Аргентинец стал первым тренером в истории премьер-лиги, чья команда в первом тайме дебютного матча успела пропустить два мяча (на 10-й и 13-й минутах) и получить красную карточку (Лени Йоро на 8-й минуте).

После этого поражения МЮ занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице с восемью очками. Следующую игру в АПЛ манкунианцы проведут на своём поле с "Брентфордом" 28 ноября.

Напомним, что Почеттино возглавил МЮ 19 ноября, подписав контракт до 30 июня 2029 года. На посту главного тренера он сменил британца Майкла Кэррика.

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