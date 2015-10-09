После поражения от "Ливерпуля" (0:4) в 11-м туре АПЛ "Манчестер Юнайтед" определил семь трансферных целей на январь, чтобы усилить состав под руководством нового тренера Маурисио Почеттино, передают Vesti.kz.

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Приоритеты клуба - центральный и левый защитники, а также нападающий. Официальных переговоров пока нет.

Защитники из АПЛ

Как сообщает Fichajes.net со ссылкой на Sky Sports, "Манчестер Юнайтед" следит за тремя игроками:

• Калвин Бэсси ("Фулхэм"). Контракт защитника истекает через полгода, но у лондонцев есть опция продления соглашения ещё на один сезон, и они хотят сохранить футболиста.

• Джарред Брэнтуэйт ("Эвертон"). В 2024 году МЮ получил отказ на два предложения о трансфере защитника (второе составляло около 50 миллионов фунтов). Его контракт действует до 2030 года.

• Энтони Робинсон ("Фулхэм"). Левый защитник знаком с Почеттино по сборной США. Официальных предложений по его трансферу нет.

По информации talkSPORT, в список также входит центральный защитник "Брентфорда" Натан Коллинз, за которым следят "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".

Фланг и атака

По сведениям FootballTransfers, в шорт-лист попал правый защитник "Челси" Мало Гюсто.

В качестве усиления атаки, по данным talkSPORT и BBC, рассматриваются форвард "Монако" Фоларин Балогун (работал с Почеттино в сборной США) и нападающий "Фрайбурга" Игор Матанович.

Напомним, что Почеттино возглавил "Манчестер Юнайтед" 19 ноября, подписав контракт до 30 июня 2029 года. На посту главного тренера он сменил британца Майкла Кэррика.

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