Англия
Сегодня 18:48
 

Обладатель "Золотого мяча" отказался играть за свой клуб

Обладатель "Золотого мяча" отказался играть за свой клуб ©x.com/ballondor

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил отсутствие лидера команды испанского полузащитника Родри Эрнандеса в 6-м туре английской премьер-лиги (АПЛ) против "Бёрнли" (5:1), передают Vesti.kz.

У лидера "Сити" подозрение на рецидив серьёзной травмы

По словам каталонского специалиста, 29-летний игрок почувствовал боль в колене и сам сообщил об этом наставнику. Гвардиола решил не рисковать и оставил игрока вне заявки. Рулевой "горожан" добавил, что речь идёт о том же колене, с которым у Родри были проблемы в прошлом сезоне.

"Я не могу играть". Гвардиола узнал плохие новости в "Сити"

— На тренировке Родри сказал: "Я не могу играть. У меня сильно болит колено, я не могу выйти на поле". Я ответил: "Не можешь играть? Тогда не будешь играть. Выйдет кто-то другой". Это то же самое колено, которое он уже травмировал ранее, — цитирует слова Гвардиолы Dailysports.

Яркий взлёт и моментальное падение обладателя "Золотого мяча"-2024

Напомним, что прошлая кампания сложилась для Родри неудачно - он получил травму летом 2024 года во время выступления за сборную Испании на чемпионате Европы. Однако это не помешало ему завоевать звание лучшего игрока мира и получить "Золотой мяч".

После этого практически весь розыгрыш испанец провёл в лазарете. Несмотря на восстановление, повреждение, судя по всему, по-прежнему беспокоит хавбека.

В стартовавшем сезоне Эрнандес успел отыграть четыре матча в АПЛ и провести одну встречу в Лиге чемпионов. На данный момент футболист оценивается в 90 миллионов евро.

"Золотой мяч" отдали неожиданному претенденту


Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 6 5 0 1 12-7 15
2 Арсенал 6 4 1 1 12-3 13
3 Кристал Пэлас 6 3 3 0 8-3 12
4 Тоттенхэм Хотспур 6 3 2 1 11-4 11
5 Сандерленд 6 3 2 1 7-4 11
6 Борнмут 6 3 2 1 8-7 11
7 Манчестер Сити 6 3 1 2 14-6 10
8 Челси 6 2 2 2 11-8 8
9 Брайтон энд Хов Альбион 6 2 2 2 9-9 8
10 Фулхэм 6 2 2 2 7-8 8
11 Лидс Юнайтед 6 2 2 2 6-9 8
12 Эвертон 5 2 1 2 6-5 7
13 Брентфорд 6 2 1 3 9-11 7
14 Манчестер Юнайтед 6 2 1 3 7-11 7
15 Ньюкасл Юнайтед 6 1 3 2 4-5 6
16 Астон Вилла 6 1 3 2 4-6 6
17 Ноттингем Форест 6 1 2 3 5-10 5
18 Бернли 6 1 1 4 6-13 4
19 Вест Хэм Юнайтед 5 1 0 4 5-13 3
20 Вулверхэмптон Уондерерс 6 0 1 5 4-13 1

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Живи спортом!