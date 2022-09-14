Новый владелец "Челси" назвал причину отставки Тухеля

Новый совладелец футбольного клуба "Челси" Тодд Боули высказался об увольнении Томаса Тухеля с поста главного тренера. Немецкий специалист был уволен после поражения от загребского "Динамо" (0:1) в Лиге чемпионов.

Тухель с лондонским клубом стал победителем в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

"Когда ты берешься за какой-либо бизнес, ты должен быть уверен, что ты согласен с людьми, которые управляют этим бизнесом. Очевидно, что Тухель чрезвычайно талантлив и добился большого успеха в "Челси". Нашим видением для клуба было найти специалиста, который действительно хотел бы сотрудничать с нами.

При увольнении речь шла не о поражении в матче с "Динамо", а об общем видении того, каким мы хотели бы видеть "Челси". Это решение было принято не из-за одной победы или поражения. Мы сочли это решение правильным для клуба", - приводит слова Боули "Матч ТВ" со ссылкой на beIN SPORTS.

Напомним, что после отставки Тухеля "Челси" возглавил экс-тренер "Брайтона" Грэм Поттер. Позже немецкий специалист прокомментировал свое увольнение из английской команды.

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