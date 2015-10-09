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Англия
Сегодня 16:20
 

Новый тренер "Ман Сити" хочет подписать Винисиуса: клуб готовит 150 миллионов

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Новый тренер "Ман Сити" хочет подписать Винисиуса: клуб готовит 150 миллионов Винисиус Жуниор. Фото: ©x.com/realmadrid

Будущее Винисиуса Жуниора в мадридском "Реале" оказалось под вопросом, передают Vesti.kz.

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Будущее Винисиуса Жуниора в мадридском "Реале" оказалось под вопросом, передают Vesti.kz.

По информации Fichajes, "Манчестер Сити" готовит предложение в размере 150 миллионов евро за одного из лидеров "сливочных". Английский клуб намерен воспользоваться затянувшимися переговорами по новому контракту бразильца.

Действующее соглашение Винисиуса с "Реалом" рассчитано до лета 2027 года, однако стороны пока не могут договориться о продлении.

По данным источника, новый главный тренер "Манчестер Сити" Энцо Мареска видит Винисиуса одним из ключевых игроков своего проекта. В клубе рассчитывают построить новую атакующую линию вокруг бразильца, Райана Шерки и Эрлинга Холанда, чтобы вернуть чемпионский титул в Англии и вновь побороться за победу в Лиге чемпионов.

Кроме того, сообщается, что после перехода Килиана Мбаппе в "Реал" роль Винисиуса внутри команды изменилась. Бразилец больше не является единственной главной звездой клуба, и именно это, как утверждает источник, может заставить его задуматься о новом этапе карьеры.

В прошлом сезоне 25-летний вингер провел 53 матча, забил 22 гола и отдал 14 результативных передач.

Чего добился Винисиус в "Реале"?

С 2018 года бразилец защищает цвета мадридского "Реала", с которым уже успел стать одним из самых титулованных игроков своего поколения.

За это время бразилец дважды выигрывал Лигу чемпионов УЕФА (2021/22, 2023/24), несколько раз становился чемпионом Испании, завоевал Кубок Испании, три Суперкубка страны, два Суперкубка УЕФА и дважды побеждал на клубном чемпионате мира.

Винисиус объявил решение после вылета Бразилии с ЧМ-2026


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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 38 26 7 5 71-27 85
2 Манчестер Сити 38 23 9 6 77-35 78
3 Манчестер Юнайтед 38 20 11 7 69-50 71
4 Астон Вилла 38 19 8 11 56-49 65
5 Ливерпуль 38 17 9 12 63-53 60
6 Борнмут 38 13 18 7 58-54 57
7 Сандерленд 38 14 12 12 42-48 54
8 Брайтон энд Хов Альбион 38 14 11 13 52-46 53
9 Брентфорд 38 14 11 13 55-52 53
10 Челси 38 14 10 14 58-52 52
11 Фулхэм 38 15 7 16 47-51 52
12 Ньюкасл Юнайтед 38 14 7 17 53-55 49
13 Эвертон 38 13 10 15 47-50 49
14 Лидс Юнайтед 38 11 14 13 49-56 47
15 Кристал Пэлас 38 11 12 15 41-51 45
16 Ноттингем Форест 38 11 11 16 48-51 44
17 Тоттенхэм Хотспур 38 10 11 17 48-57 41
18 Вест Хэм Юнайтед 38 10 9 19 46-65 39
19 Бернли 38 4 10 24 38-75 22
20 Вулверхэмптон Уондерерс 38 3 11 24 27-68 20

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