Новый тренер "Ман Сити" хочет подписать Винисиуса: клуб готовит 150 миллионов

Будущее Винисиуса Жуниора в мадридском "Реале" оказалось под вопросом, передают Vesti.kz.

По информации Fichajes, "Манчестер Сити" готовит предложение в размере 150 миллионов евро за одного из лидеров "сливочных". Английский клуб намерен воспользоваться затянувшимися переговорами по новому контракту бразильца.

Действующее соглашение Винисиуса с "Реалом" рассчитано до лета 2027 года, однако стороны пока не могут договориться о продлении.

По данным источника, новый главный тренер "Манчестер Сити" Энцо Мареска видит Винисиуса одним из ключевых игроков своего проекта. В клубе рассчитывают построить новую атакующую линию вокруг бразильца, Райана Шерки и Эрлинга Холанда, чтобы вернуть чемпионский титул в Англии и вновь побороться за победу в Лиге чемпионов.

Кроме того, сообщается, что после перехода Килиана Мбаппе в "Реал" роль Винисиуса внутри команды изменилась. Бразилец больше не является единственной главной звездой клуба, и именно это, как утверждает источник, может заставить его задуматься о новом этапе карьеры.

В прошлом сезоне 25-летний вингер провел 53 матча, забил 22 гола и отдал 14 результативных передач.

Чего добился Винисиус в "Реале"?

С 2018 года бразилец защищает цвета мадридского "Реала", с которым уже успел стать одним из самых титулованных игроков своего поколения.

За это время бразилец дважды выигрывал Лигу чемпионов УЕФА (2021/22, 2023/24), несколько раз становился чемпионом Испании, завоевал Кубок Испании, три Суперкубка страны, два Суперкубка УЕФА и дважды побеждал на клубном чемпионате мира.

Винисиус объявил решение после вылета Бразилии с ЧМ-2026

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!