Новый Салах? "Ливерпуль" присматривается к звезде Бундеслиги

"Ливерпуль" уже ищет варианты на замену Мохамеду Салаху, который, как ожидается, покинет клуб по окончании сезона, сообщают Vesti.kz.

По информации Bild, в шорт-лист мерсисайдцев попал 20-летний вингер "Хоффенхайма" Базумана Туре. Скауты английского клуба лично наблюдали за игрой ивуарийца в матче сборных Шотландии и Кот-д’Ивуара 31 марта, где он провёл на поле все 90 минут. Отмечается, что интерес к футболисту также проявляет "Астон Вилла".

В нынешнем сезоне Бундеслиги Туре сыграл 24 матча, забил два мяча и отдал восемь голевых передач, став лучшим ассистентом "Хоффенхайма".

По данным Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

"Ливерпуль" нашел замену Салаху за 50 миллионов евро

