Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед принял решение по Роналду

Потенциальный новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг не видит места для Криштину Роналду в составе, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Marca и The Daily Star.

В случае прихода на должность главного тренера "МЮ" Эрик тен Хаг постарается избавиться от звездного нападающего клуба.

Источник также сообщает, что в переговорах с боссами "красных дьяволов" нидерландский тренер дал понять, что Роналду не входит в его планы, поскольку не соответствует стилю игры, пропагандируемому тен Хагом.

Напомним, ранее сообщалось, что главный тренер амстердамского "Аякса" Эрик тен Хаг может быть официально представлен в "Манчестер Юнайтед" уже на следующей неделе.

Что же касается Роналду, то в нынешнем сезоне АПЛ он сыграл за "Манчестер Юнайтед" 25 матчей, забив 12 голов и отдав 3 результативные передачи. Ранее португальский футболист попал в неприятную ситуацию, разбив телефон фанату.

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