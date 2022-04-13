"Манчестер Юнайтед" согласовал контракт с новым тренером

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" согласовал четырехлетний контракт с главным тренером амстердамского "Аякса" Эриком тен Хагом, сообщает Р-Спорт со ссылкой на The Athletic.

Отмечается, что между сторонами есть принципиальная договоренность, однако все еще не достигнуто согласие о переходе специалиста между "МЮ" и "Аяксом". Официально никаких объявлений не последует до 17 апреля, когда "Аякс" встретится с ПСВ в финале Кубка Нидерландов.

Временным тренером "МЮ" является немец Ральф Рангник. Контракт с ним рассчитан до конца сезона.



Эрик тен Хаг возглавляет "Аякс" с 2017 года, под его руководством клуб дважды становился чемпионом Нидерландов и обладателем Кубка страны, один раз - обладателем Суперкубка Нидерландов. В сезоне-2018/19 вывел амстердамскую команду в полуфинал Лиги чемпионов.

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира