Роналду получил неожиданный ответ после инцидента с фанатом

Сара Келли, мама 14-летнего болельщика Джейка Хардинга, раскритиковала действия "Манчестер Юнайтед" после инцидента с участием нападающего Криштиану Роналду, который разбил телефон ее сына, сообщает "Чемпионат".

Португальский футболист выбил телефон у 14-летнего болельщика и заинтересовал полицию.

"Манчестер Юнайтед" не справился с этой ситуацией и, если честно, только все усугубил, - приводит слова Келли Liverpool Echo. - Если бы кто-то напал на моего сына на улице, а затем пригласил бы нас на ужин, мы бы на него не пошли. Мы должны пойти навстречу, потому что это Криштиану Роналду? Как будто мы в долгу перед ним, но, извините, это не так.

Мы вежливо отклонили приглашение "МЮ" на игру, потому что Джейк не хочет идти на матч. Он не хочет видеть Роналду и ясно дал это понять. Это не мои слова, а слова моего сына. Речь идет о нем. Это повлияло на него больше, чем на меня. Он не хочет никуда идти, это его решение. Остальное - в руках полиции".

Появилось видео, где Роналду разбивает телефон 14-летнего фаната

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