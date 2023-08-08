Новичок "Манчестер Юнайтед" сделал признание про Криштиану Роналду

Новичок "Манчестер Юнайтед" Расмус Хойлунд признался, что считает своим кумиром португальского форварда Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz.

"Конечно, Роналду был моим идолом, когда играл за МЮ. Я следил за ним и за командой. Помню интервью с ним, Андерсоном и Фердинандом. Их спросили, кто самый лучший футболист в мире. И Криштиану сказал "Я". Мне нравится такой менталитет. Роналду просто говорил: "Хочу быть лучшим". Это тот менталитет, к которому я стремлюсь. Хочу быть лучшей версией себя", - приводит слова Хойлунда United Stand.

Ранее сообщалось, что нападающий подпишет с "красными дьяволами" контракт на пять лет с возможностью продления еще на сезон. По информации СМИ, "Манчестер Юнайтед" заплатит за датского футболиста более 70 миллионов евро.

20-летний Хойлунд провел в "Аталанте" лишь один сезон. Итальянский клуб купил его в августе 2022 года у австрийского "Штурма" за 17,2 миллиона евро. Также на взрослом уровне нападающий успел поиграть за "Копенгаген", через академию которого прошёл в детстве.

В прошлом сезоне Хойлунд сыграл 42 матча во всех турнирах, отметившись в них 16 забитыми мячами и семью результативными передачами.

Криштиану Роналду побил уникальный рекорд

Напомним, Роналду выступал за "Юнайтед" в 2003-2009 годах, а также в 2021-2022 годах и со скандалом покинул клуб зимой. После португалец перешел в саудовский "Аль-Наср".

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