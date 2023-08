Криштиану Роналду побил уникальный рекорд

Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду установил рекорд по голам головой в официальных матчах. Об этом сообщает твиттер 433.

Звездный футболист наконец открыл счет голам в новом сезоне, отличившись в матче Клубного кубка арабских чемпионов с тунисским "Монастиром". Он снова забил головой и это стал его 145 гол, забитый таким образом в официальных матчах.

Роналду обошел немецкого форварда Герда Мюллера, который забил 144 гола головой. Третье место занимает испанец Карлос Сантильяна (125).

✈️ @cristiano now has the most headed goals in official games in football history 💪 pic.twitter.com/L3m8Uha0L2