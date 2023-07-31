Как накачать пресс как у Роналду? Подробная тренировка

Нападающий сборной Португалии и саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду является примером для подражания не только для многих футболистов, но и для фанатов. Особое восхищение вызывает форма 38-летнего игрока, и его заветные 6 кубиков пресса.

Популярный фитнес-блогер Aseel Soueid попробовал провести тренировку Роналду. Комплекс состоит из четырех суперсетов и десять различных упражнений, а следом идет тренировка в стиле HIIT (высокоинтенсивный интервальный тренинг, состоящий из интенсивных серий упражнений и активного отдыха между ними).

Криштиану Роналду может лишиться контракта на миллиард. Подробности

Суперсет №1

Жим лежа (3 подхода по 12 повторений)

Приседания (3 подхода по 12 повторений)

Суперсет №2

Жим штанги лежа на наклонной скамье (3 подхода по 12 повторений)

Выпады со штангой (3 подхода по 12 повторений)

Взрывная тяга гантелей на грудь (3 подхода по 12 повторений)

Отжимания (3 подхода по 12 повторений)



Суперсет №3

Разгибание ног (3 подхода по 12 повторений)

Сгибание подколенных сухожилий (3 подхода по 12 повторений)

Суперсет №4

Скручивания на верхнем блоке (3 подхода по 12 повторений)

Подъемы ног в висе (3 подхода по 15 повторений)

Тренировка HIIT

20 минут бега

1 минута отдыха

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

20 минут ходьбы в быстром темпе

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ