Мбаппе? Клуб Роналду сделал предложение футболисту ПСЖ

Защитник французского "Пари Сен-Жермена" Маркиньос может сменить клуб. У бразильца есть предложение из Саудовской Аравии, сообщают Vesti.kz.

По информации журналиста Руди Галетти, Маркиньосом интересуется саудовский "Аль-Наср", за который играет звездный португалец Криштиану Роналду. Саудовская команда уже направила официальное предложение как ПСЖ, так и самому футболисту.

29-летний Маркиньос не против покинуть Париж.

Отношения защитника и ПСЖ ухудшились после того, как он поддержал Килиана Мбаппе. Напомним, что парижане не включили французского форварда в состав команды на турне по Японии.

Маркиньос защищает цвета ПСЖ с 2013 года. Его соглашение истекает летом 2028 года. В составе паржан он выиграл 25 трофеев.

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