Новички "Челси" пожалели, что заключили долгосрочные контракты

Некоторые новички "Челси" сожалеют о том, что заключили долгосрочные контракты с клубом, сообщает The Athletic со ссылкой на источник.

Игроки разочарованы, так как им было обещано, что они станут ключевыми фигурами в интересном проекте, но они так и не получили обещанной роли в команде.

Футболистов также удивляют визиты Тодда Боули в раздевалку, где он отчитывает некоторых новичков при всей команде. При этом тренер Фрэнк Лэмпард не обращает внимания на поведение совладельца "Челси".

Отметим, что под руководством Боули "Челси" пополнил свой состав 16 новыми игроками, среди которых Энцо Фернандес, Мало Гюсто, Нони Мадуэке, Михаил Мудрик и другие.

Ранее лондонский клуб потерял шансы на попадание в Лигу чемпионов.

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