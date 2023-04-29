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Новости спорта Футбол Англия
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Новички "Челси" пожалели, что заключили долгосрочные контракты

Новички "Челси" пожалели, что заключили долгосрочные контракты
©twitter.com/sportbible

Некоторые новички "Челси" сожалеют о том, что заключили долгосрочные контракты с клубом, сообщает The Athletic со ссылкой на источник.

Игроки разочарованы, так как им было обещано, что они станут ключевыми фигурами в интересном проекте, но они так и не получили обещанной роли в команде.

Футболистов также удивляют визиты Тодда Боули в раздевалку, где он отчитывает некоторых новичков при всей команде. При этом тренер Фрэнк Лэмпард не обращает внимания на поведение совладельца "Челси".

Отметим, что под руководством Боули "Челси" пополнил свой состав 16 новыми игроками, среди которых Энцо Фернандес, Мало Гюсто, Нони Мадуэке, Михаил Мудрик и другие. 

Ранее лондонский клуб потерял шансы на попадание в Лигу чемпионов.

 

 

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 33 23 6 4 78-38 75
2 Манчестер Сити 31 23 4 4 82-29 73
3 Ньюкасл Юнайтед 32 17 11 4 58-26 62
4 Манчестер Юнайтед 31 18 6 7 48-39 60
5 Тоттенхэм Хотспур 33 16 6 11 60-53 54
6 Астон Вилла 33 16 6 11 46-41 54
7 Ливерпуль 32 15 8 9 61-39 53
8 Брайтон энд Хов Альбион 30 14 7 9 55-40 49
9 Брентфорд 33 11 14 8 50-43 47
10 Фулхэм 32 13 6 13 44-43 45
11 Кристал Пэлас 34 10 10 14 35-45 40
12 Челси 32 10 9 13 30-35 39
13 Вулверхэмптон Уондерерс 33 10 7 16 29-44 37
14 Борнмут 33 10 6 17 32-63 36
15 Вест Хэм Юнайтед 33 9 7 17 37-47 34
16 Лидс Юнайтед 33 7 9 17 42-63 30
17 Ноттингем Форест 33 7 9 17 29-60 30
18 Лестер Сити 33 8 5 20 44-57 29
19 Эвертон 33 6 10 17 25-50 28
20 Саутгемптон 33 6 6 21 27-57 24

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Метки:
Челси АПЛ

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