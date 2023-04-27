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"Челси" потерял шансы на попадание в Лигу чемпионов

"Челси" потерял шансы на попадание в Лигу чемпионов
©twitter.com/ChelseaFC

"Челси" проиграл на своем поле "Брентфорду" (0:2) в рамках 33-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) и этим самым потерял шансы на попадание в Лигу чемпионов, передают Vesti.kz.

На 37-й минуте Сесар Аспиликуэта срезал мяч в свои ворота, а на 78-й Брайан Мбеумо упрочил преимущество своей команды.

После этой неудачи "Челси" с 39 очками расположился на 11-м месте в турнирной таблице и потерял математические шансы на попадание в зону ЛЧ, от которой лондонский клуб отделяют 20 баллов за шесть матчей до конца сезона.

"Челси" впервые с сезона-2018/19 не сыграет в ЛЧ.

В нынешнем сезоне ЛЧ "синие" дошли до четвертьфинала, уступив "Реалу" (0:2, 0:2).

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 33 23 6 4 78-38 75
2 Манчестер Сити 31 23 4 4 82-29 73
3 Ньюкасл Юнайтед 31 16 11 4 54-25 59
4 Манчестер Юнайтед 30 18 5 7 46-37 59
5 Астон Вилла 33 16 6 11 46-41 54
6 Ливерпуль 32 15 8 9 61-39 53
7 Тоттенхэм Хотспур 32 16 5 11 58-51 53
8 Брайтон энд Хов Альбион 30 14 7 9 55-40 49
9 Брентфорд 33 11 14 8 50-43 47
10 Фулхэм 32 13 6 13 44-43 45
11 Челси 32 10 9 13 30-35 39
12 Кристал Пэлас 33 9 10 14 31-42 37
13 Вулверхэмптон Уондерерс 33 10 7 16 29-44 37
14 Вест Хэм Юнайтед 32 9 7 16 34-43 34
15 Борнмут 32 9 6 17 31-63 33
16 Лидс Юнайтед 33 7 9 17 42-63 30
17 Ноттингем Форест 33 7 9 17 29-60 30
18 Лестер Сити 33 8 5 20 44-57 29
19 Эвертон 32 6 10 16 24-46 28
20 Саутгемптон 32 6 6 20 27-56 24

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Метки:
Челси АПЛ Лига чемпионов

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