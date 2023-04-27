"Челси" потерял шансы на попадание в Лигу чемпионов

"Челси" проиграл на своем поле "Брентфорду" (0:2) в рамках 33-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) и этим самым потерял шансы на попадание в Лигу чемпионов, передают Vesti.kz.

На 37-й минуте Сесар Аспиликуэта срезал мяч в свои ворота, а на 78-й Брайан Мбеумо упрочил преимущество своей команды.

После этой неудачи "Челси" с 39 очками расположился на 11-м месте в турнирной таблице и потерял математические шансы на попадание в зону ЛЧ, от которой лондонский клуб отделяют 20 баллов за шесть матчей до конца сезона.

"Челси" впервые с сезона-2018/19 не сыграет в ЛЧ.

В нынешнем сезоне ЛЧ "синие" дошли до четвертьфинала, уступив "Реалу" (0:2, 0:2).

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