Невероятной развязкой обернулся матч "Ман Сити" в АПЛ

"Манчестер Сити" одержал трудовую победу над "Лидсом" в 13-м туре английской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

Встреча, состоявшаяся на стадионе "Этихад" в Манчестере, завершилась со счетом 3:2.

Сначала хозяева вели 2:0 после первого тайма, затем позволили сопернику отыграться. И лишь под занавес матча забили в третий раз и избежали домашнего конфуза.

За победителей забили голы Фил Фоден (1-я, 90+1-я минуты) и Йошко Гвардиол (25-я). У гостей отличились Доминик Калверт-Льюин (49-я) и Лукас Нмеча (68-я).

Благодаря этому успеху "Манчестер Сити" набрал 25 очков и вышел на второе место в турнирной таблице, тогда как "Лидс" с 11 баллами остался на 18-й позиции.

2 декабря "Манчестер Сити" сыграет на выезде с "Фулхэмом", а 3-го числа "Лидс" примет "Челси".

Отметим, что защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов попал в заявку "Сити" на игру, но на поле так и не появился.

