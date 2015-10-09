Названы три фаворита на трансфер одноклубника Дастана Сатпаева

25-летний полузащитник "Челси" и сборной Аргентины Энцо Фернандес твердо решил сменить клуб летом 2026 года. Причиной стал невыход лондонцев в Лигу чемпионов. Боссы со "Стэмфорд Бридж" готовы отпустить игрока, но установили фиксированный ценник - 120 миллионов евро. Из-за высокой стоимости "Реал" уже вышел из борьбы, передают Vesti.kz.

Претенденты на топ-хавбека

Несмотря на командный спад "Челси", аргентинец выдал мощный сезон, оформив 15 голов и 7 ассистов в 54 матчах. Как пишет Fichajes.net, сейчас на игрока, чей контракт рассчитан до 2032 года, претендуют три европейских гранда:

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"Бавария": Венсан Компани видит в Энцо идеального дирижера атак в пару к Йозуа Киммиху и Александару Павловичу.

Что дальше

"Ювентус" и "Манчестер Сити" следят за ситуацией со стороны, но не потянут требования лондонцев. "Челси" не намерен снижать цену ни на один евро. Судьба Фернандеса решится в ближайшие недели, как только один из трех главных фаворитов предоставит официальные банковские гарантии.

Напомним, этим летом к "Челси" присоединился 17-летний нападающий сборной Казахстана Дастан Сатпаев.

Официальная презентация экс-форварда "Кайрата" состоится в августе, когда ему исполнится 18 лет и его контракт с "синими" вступит в силу.

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