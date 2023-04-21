Нагельсманн отказал "Челси". Не удалось договориться еще с одним тренером

Юлиан Нагельсманн больше не претендует на пост главного тренера "Челси". Похоже, это его окончательное решение, передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, немецкий тренер больше не доступен для лондонского клуба после нескольких раундов переговоров.

При этом Нагельсманн был главным кандидатом на эту должность. Но сторонам не удалось прийти к важным компромиссам в переговорах.

Отмечается, что испанец Луис Энрике также выбыл из гонки на этот пост. А вот Маурисио Почеттино все еще сохраняет шансы возглавить "Челси".

Напомним, что "Челси" начинал сезон с Томасом Тухелем, который был отправлен в отставку осенью. На его место назначили Грэма Поттера, продержавшегося на своем посту до апреля. Его преемником стал Фрэнк Лэмпард.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"