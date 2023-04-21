Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Мужская зона
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Англия
Комментарии

Нагельсманн отказал "Челси". Не удалось договориться еще с одним тренером

Нагельсманн отказал "Челси". Не удалось договориться еще с одним тренером
©twitter.com/FabrizioRomano

Юлиан Нагельсманн больше не претендует на пост главного тренера "Челси". Похоже, это его окончательное решение, передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, немецкий тренер больше не доступен для лондонского клуба после нескольких раундов переговоров.

При этом Нагельсманн был главным кандидатом на эту должность. Но сторонам не удалось прийти к важным компромиссам в переговорах.

Отмечается, что испанец Луис Энрике также выбыл из гонки на этот пост. А вот Маурисио Почеттино все еще сохраняет шансы возглавить "Челси".

Напомним, что "Челси" начинал сезон с Томасом Тухелем, который был отправлен в отставку осенью. На его место назначили Грэма Поттера, продержавшегося на своем посту до апреля. Его преемником стал Фрэнк Лэмпард.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 31 23 5 3 74-31 74
2 Манчестер Сити 30 22 4 4 78-28 70
3 Манчестер Юнайтед 30 18 5 7 46-37 59
4 Ньюкасл Юнайтед 30 15 11 4 48-24 56
5 Тоттенхэм Хотспур 31 16 5 10 57-45 53
6 Астон Вилла 31 15 5 11 44-40 50
7 Брайтон энд Хов Альбион 29 14 7 8 54-37 49
8 Ливерпуль 30 13 8 9 56-36 47
9 Брентфорд 31 10 13 8 47-42 43
10 Фулхэм 30 12 6 12 42-41 42
11 Челси 31 10 9 12 30-33 39
12 Кристал Пэлас 31 9 9 13 31-40 36
13 Вулверхэмптон Уондерерс 31 9 7 15 26-42 34
14 Борнмут 31 9 6 16 31-59 33
15 Вест Хэм Юнайтед 30 8 7 15 29-41 31
16 Лидс Юнайтед 31 7 8 16 40-60 29
17 Эвертон 31 6 9 16 24-46 27
18 Ноттингем Форест 31 6 9 16 24-56 27
19 Лестер Сити 31 7 4 20 41-55 25
20 Саутгемптон 31 6 5 20 24-53 23

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Челси АПЛ

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 21:38
Англия
©twitter.com/FabrizioRomano Нагельсманн отказал "Челси". Не удалось договориться еще с одним тренером
Сегодня , 18:20
Англия
©chelseablues.ru Поставил в неловкое положение владельца клуба и был уволен. За что Тухеля выгнали из "Челси"?
Сегодня , 17:56
Англия
©Parimatch "Ньюкасл" - "Тоттенхэм": прогноз от Айдына Кожахмета
Вчера , 07:17
Англия
©twitter.com/ManCity Гвардиола установил рекорд в Лиге чемпионов
19 апреля, 20:24
Англия
©twitter.com/HKane ПСЖ назвал условие для борьбы за лидера сборной Англии
19 апреля, 19:59
Англия
©ФК "Брайтон" Раскрыт секрет успеха "Брайтона" в АПЛ. Все дело в медиках
19 апреля, 09:00
Англия
©twitter.com/ChelseaFC Лэмпард установил антирекорд за всю историю "Челси"
19 апреля, 08:38
Англия
©instagram.com/spursofficial/psg ПСЖ определился с приоритетной трансферной целью. Нашли замену Месси?
18 апреля, 10:41
Англия
©twitter.com/premierleague АПЛ запретила клубам рекламировать букмекеров. Сколько денег потеряют команды?
18 апреля, 07:46
Англия
©twitter.com/LFC "Ливерпуль" одержал разгромную победу в АПЛ
17 апреля, 19:47
Англия
© Битва неудачников в АПЛ: "Ливерпуль" едет к "Лидсу"
17 апреля, 19:10
Англия
©twitter.com/TeamMessi Лионель Месси остается фаворитом на "Золотой мяч"
17 апреля, 10:16
Англия
©instagram.com/erling.haaland Стали известны сроки перехода Холанда в "Реал"
17 апреля, 08:00
Англия
©instagram.com/sadiomaneofficiel Садио Мане хочет вернуться в "Ливерпуль" после драки с одноклубником
16 апреля, 16:49
Англия
© Лондонское дерби и сражение на "Месталье"
16 апреля, 08:31
Англия
©instagram.com/levicolwill "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" поборются за 20-летнего футболиста "Челси"
16 апреля, 04:55
Англия
©instagram.com/erling.haaland Его не остановить: Эрлингу Холанду покорился еще один рекорд
15 апреля, 13:24
Англия
©Olimpbet Самые яркие футбольные матчи субботы по версии Olimpbet
15 апреля, 08:13
Англия
©ФК "Барселона" "Челси" решил сделать таланта "Барселоны" одним из самых высокооплачиваемых игроков АПЛ
14 апреля, 13:01
Англия
©twitter.com/kvara_Official "Ливерпуль" собрался подписать Хвичу Кварацхелию. Известны подробности
12 апреля, 03:41
Англия
©twitter.com/ErlingHaaland Эрлинг Холанд побил еще один рекорд. Ему всего 22 года
10 апреля, 19:43
Англия
©instagram/dele "Его погубили деньги". Талантливый футболист разозлил фанатов скандальным фото
10 апреля, 14:46
Англия
©ФК "Реал" Эта команда совсем не та, за которую я играл - Рюдигер об играх "Реала" с "Челси" в Лиге чемпионов
10 апреля, 14:31
Англия
©Кадр из видео Скандал в АПЛ: судья ударил локтем игрока "Ливерпуля"
10 апреля, 07:20
Англия
©twitter.com/LFC Мохамед Салах установил рекорд АПЛ
10 апреля, 00:09
Англия
©twitter.com/Arsenal "Арсенал" упустил победу над "Ливерпулем"
9 апреля, 11:42
Англия
©twitter.com/ManCity "Баварию" предупредили перед играми с "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов
7 апреля, 18:30
Англия
© Facebook, Джордж Буш и дебют Месси. Каким был мир, когда "Арсенал" последний раз стал чемпионом
7 апреля, 16:05
Англия
©ФК "Челси" Фрэнк Лэмпард сделал заявление на посту нового главного тренера "Челси"
7 апреля, 09:48
Англия
©ФК "Челси" Владельцы "Челси" прокомментировали назначение Лэмпарда

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus