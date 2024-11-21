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"МЮ" решил усилить состав под нового тренера: в списке более 3 кандидатов

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"МЮ" решил усилить состав под нового тренера: в списке более 3 кандидатов ©Depositphotos.com/wutwhan

"Манчестер Юнайтед" собирается усилиться при новом главном тренере из Португалии Рубене Амориме, передают Vesti.kz.

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"Манчестер Юнайтед" собирается усилиться при новом главном тренере из Португалии Рубене Амориме, передают Vesti.kz.

Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, "МЮ" хочет подписать нового левого защитника для системы Аморима в 2025 году, и это уже запланировано.

Клуб уже оценивает варианты, в списке более 3 кандидатов.

Остается только догадываться, произойдет ли это в январе или в летнее трансферное окно (что наиболее вероятно).

Аморим принял английский клуб в январе, до этого возглавлял на родине "Спортинг" (Лиссабон), "Брагу" и команду "Каза Пия". В "МЮ" он сменил нидерландского специалиста Эрика тен Хага.

"МЮ" идет на 13-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 15 очков в 11 матчах. Следующую игру "красные дьяволы" проведут на выезде с "Ипсвичем" 24 ноября.

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 11 9 1 1 21-6 28
2 Манчестер Сити 11 7 2 2 22-13 23
3 Челси 11 5 4 2 21-13 19
4 Арсенал 11 5 4 2 18-12 19
5 Ноттингем Форест 11 5 4 2 15-10 19
6 Брайтон энд Хов Альбион 11 5 4 2 19-15 19
7 Фулхэм 11 5 3 3 16-13 18
8 Ньюкасл Юнайтед 11 5 3 3 13-11 18
9 Астон Вилла 11 5 3 3 17-17 18
10 Тоттенхэм Хотспур 11 5 1 5 23-13 16
11 Брентфорд 11 5 1 5 22-22 16
12 Борнмут 11 4 3 4 15-15 15
13 Манчестер Юнайтед 11 4 3 4 12-12 15
14 Вест Хэм Юнайтед 11 3 3 5 13-19 12
15 Лестер Сити 11 2 4 5 14-21 10
16 Эвертон 11 2 4 5 10-17 10
17 Ипсвич 11 1 5 5 12-22 8
18 Кристал Пэлас 11 1 4 6 8-15 7
19 Вулверхэмптон Уондерерс 11 1 3 7 16-27 6
20 Саутгемптон 11 1 1 9 7-21 4

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