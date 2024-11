"МЮ" решил усилить состав под нового тренера: в списке более 3 кандидатов

"Манчестер Юнайтед" собирается усилиться при новом главном тренере из Португалии Рубене Амориме, передают Vesti.kz.

Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, "МЮ" хочет подписать нового левого защитника для системы Аморима в 2025 году, и это уже запланировано.

Клуб уже оценивает варианты, в списке более 3 кандидатов.

Остается только догадываться, произойдет ли это в январе или в летнее трансферное окно (что наиболее вероятно).

