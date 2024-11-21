"МЮ" решил усилить состав под нового тренера: в списке более 3 кандидатов
"Манчестер Юнайтед" собирается усилиться при новом главном тренере из Португалии Рубене Амориме, передают Vesti.kz.
"Манчестер Юнайтед" собирается усилиться при новом главном тренере из Португалии Рубене Амориме, передают Vesti.kz.
Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, "МЮ" хочет подписать нового левого защитника для системы Аморима в 2025 году, и это уже запланировано.
Клуб уже оценивает варианты, в списке более 3 кандидатов.
Остается только догадываться, произойдет ли это в январе или в летнее трансферное окно (что наиболее вероятно).
Аморим принял английский клуб в январе, до этого возглавлял на родине "Спортинг" (Лиссабон), "Брагу" и команду "Каза Пия". В "МЮ" он сменил нидерландского специалиста Эрика тен Хага.
🚨 Man United want to sign new left back for Amorim’s system in 2025, it’s already planned.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 21, 2024
The club is already assessing options with more than 3 candidates in list.
It only remains to be seen whether it’s gonna happen in January or summer window (most likely). pic.twitter.com/M2ymz9KudF
"МЮ" идет на 13-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 15 очков в 11 матчах. Следующую игру "красные дьяволы" проведут на выезде с "Ипсвичем" 24 ноября.
Новый Роналду? 20-летний талант переписал историю "Манчестер Юнайтед"
Реклама