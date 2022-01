Мане из "Ливерпуля" забил в ворота "Челси" и заработал самую быструю карточку в АПЛ за 15 лет

Сенегальский полузащитник "Ливерпуля" Садио Мане заработал самую быструю карточку в английской премьер-лиге с сезона-2006/07 - с тех пор, как там начали фиксировать точное время. Об этом сообщает Opta Sports.

Мане получил от арбитра желтую карточку уже на 15-й секунде встречи против "Челси", ударив локтем Сесара Аспиликуэту.

Стоит отметить, что уже на девятой минуте гостевой встречи футболист отрыл счет. До этого он не мог отличиться девять матчей подряд.

