"Ливерпуль" с "Челси" устроили голевую перестрелку. "Манчестер Сити" оторвался от конкурентов по АПЛ

"Ливерпуль" не удержал преимущество в два мяча в матче 21-го тура Английской премьер-лиги против "Челси" в Лондоне и потерял два очка, передает корреспондент Vesti.kz.

Счет был открыт на девятой минуте, когда отличился Садио Мане, а еще через 17 минут Мохамед Салах забил второй мяч. Но на перерыв соперники ушли при ничейном результате.

Матео Ковачич (42-я минута) и Кристиан Пулишич (45+1) забили ответные голы и восстановили равновесие. Во втором тайме забитых голов не было - соперники поделили очки.

После этого матча "Челси" набрал 43 очка в 21 матча и вернулся на второе место, а "Ливерпуль" с 42 баллами в 20 играх остался третьем. 53 очка в 21 матче набрал "Манчестер Сити", обыграв "Арсенал", и еще немного оторвался от преследователей.