 HFKCZQ3ovE39JMwlFqsUgeU8SDtcA5aXDXEXaHuz
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Определен лучший спортсмен 2021 года Хочешь iPhone 13 Pro Max?
Бокс Футбол Хоккей Футзал Единоборства Теннис Атлетика Олимпиада Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Ливерпуль" с "Челси" устроили голевую перестрелку. "Манчестер Сити" оторвался от конкурентов по АПЛ

"Ливерпуль" с "Челси" устроили голевую перестрелку. "Манчестер Сити" оторвался от конкурентов по АПЛ
©REUTERS
Новости спорта Футбол Англия

"Ливерпуль" не удержал преимущество в два мяча в матче 21-го тура Английской премьер-лиги против "Челси" в Лондоне и потерял два очка, передает корреспондент Vesti.kz.

Счет был открыт на девятой минуте, когда отличился Садио Мане, а еще через 17 минут Мохамед Салах забил второй мяч. Но на перерыв соперники ушли при ничейном результате.

Матео Ковачич (42-я минута) и Кристиан Пулишич (45+1) забили ответные голы и восстановили равновесие. Во втором тайме забитых голов не было - соперники поделили очки.

После этого матча "Челси" набрал 43 очка в 21 матча и вернулся на второе место, а "Ливерпуль" с 42 баллами в 20 играх остался третьем. 53 очка в 21 матче набрал "Манчестер Сити", обыграв "Арсенал", и еще немного оторвался от преследователей.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Челси Ливерпуль Манчестер Сити АПЛ

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 07:21
Футбол
"Ливерпуль" с "Челси" устроили голевую перестрелку. "Манчестер Сити" оторвался от конкурентов по АПЛ "Ливерпуль" с "Челси" устроили голевую перестрелку. "Манчестер Сити" оторвался от конкурентов по АПЛ
Вчера , 23:54
Футбол
Мане из "Ливерпуля" забил в ворота "Челси" и заработал самую быструю карточку в АПЛ за 15 лет Мане из "Ливерпуля" забил в ворота "Челси" и заработал самую быструю карточку в АПЛ за 15 лет
Вчера , 17:44
Футбол
"Манчестер Сити" выступил с заявлением по поводу нападения грабителей на футболиста "Манчестер Сити" выступил с заявлением по поводу нападения грабителей на футболиста
1 января, 20:50
Футбол
"Манчестер Сити" вырвал победу на последних минутах у "Арсенала" и продлил невероятную серию "Манчестер Сити" вырвал победу на последних минутах у "Арсенала" и продлил невероятную серию
1 января, 18:30
Футбол
Защитник сборной Украины перешел в клуб АПЛ Защитник сборной Украины перешел в клуб АПЛ
1 января, 13:50
Футбол
"Отправьте его в Сирию!". Фанаты "Челси" требуют немедленной продажи Лукаку "Отправьте его в Сирию!". Фанаты "Челси" требуют немедленной продажи Лукаку
1 января, 11:39
Футбол
"Я недоволен!". Роналду высказался о результатах "Манчестер Юнайтед" "Я недоволен!". Роналду высказался о результатах "Манчестер Юнайтед"
31 декабря, 17:30
Футбол
Агент Роналду отреагировал на информацию о переходе в "Барселону" Агент Роналду отреагировал на информацию о переходе в "Барселону"
31 декабря, 09:08
Происшествия
Грабители напали на футболиста "Манчестер Сити" и разбили ему лицо Грабители напали на футболиста "Манчестер Сити" и разбили ему лицо
31 декабря, 07:27
Футбол
Роналду обошел Сульшера по голам в АПЛ Роналду обошел Сульшера по голам в АПЛ
30 декабря, 09:02
Футбол
"Манчестер Сити" выиграл 10-й матч подряд в АПЛ и установил два рекорда "Манчестер Сити" выиграл 10-й матч подряд в АПЛ и установил два рекорда
27 декабря, 08:34
Футбол
"Манчестер Сити" и "Лестер" выдали шикарный матч с 9 голами в АПЛ "Манчестер Сити" и "Лестер" выдали шикарный матч с 9 голами в АПЛ
26 декабря, 21:17
Футбол
"Манчестер Юнайтед" нашел замену де Хеа "Манчестер Юнайтед" нашел замену де Хеа
26 декабря, 15:34
Футбол
Гвардиола раскритиковал людей, не носящих маски, и высказался по поводу вакцинации от коронавируса Гвардиола раскритиковал людей, не носящих маски, и высказался по поводу вакцинации от коронавируса
26 декабря, 07:45
Футбол
"Ливерпуль" отказался от трансферов "Ливерпуль" отказался от трансферов
25 декабря, 19:04
Футбол
"Манчестер Сити" готов продать сразу четырех футболистов ради трансфера Холанда "Манчестер Сити" готов продать сразу четырех футболистов ради трансфера Холанда
23 декабря, 09:40
Футбол
Камбэк "Ливерпуля" c 1:3 и разгром от "Арсенала". Определились полуфиналисты Кубка английской лиги Камбэк "Ливерпуля" c 1:3 и разгром от "Арсенала". Определились полуфиналисты Кубка английской лиги
22 декабря, 11:47
Футбол
Названо ключевое отличие между Месси и Роналду Названо ключевое отличие между Месси и Роналду
20 декабря, 17:44
Футбол
"Тоттенхэм" из-за решения УЕФА вылетел из Лиги конференций "Тоттенхэм" из-за решения УЕФА вылетел из Лиги конференций
20 декабря, 08:32
Футбол
"Хет-трик", девять предупреждений и четыре гола. Как зарубились конкуренты в АПЛ "Хет-трик", девять предупреждений и четыре гола. Как зарубились конкуренты в АПЛ
19 декабря, 21:55
Футбол
"Манчестер Сити" побил свой 92-летний рекорд "Манчестер Сити" побил свой 92-летний рекорд
19 декабря, 14:47
Футбол
"Ливерпуль" будет подписывать только вакцинированных игроков "Ливерпуль" будет подписывать только вакцинированных игроков
19 декабря, 11:29
Футбол
Владелец "Челси" Абрамович получил португальское гражданство Владелец "Челси" Абрамович получил португальское гражданство
18 декабря, 14:00
Футбол
"Важнее Лиги чемпионов". Роналду рассказал о красивом поступке Алекса Фергюсона "Важнее Лиги чемпионов". Роналду рассказал о красивом поступке Алекса Фергюсона
17 декабря, 08:10
Футбол
"Ливерпуль" первым в Англии перешагнул за отметку в две тысячи побед "Ливерпуль" первым в Англии перешагнул за отметку в две тысячи побед
15 декабря, 08:42
Футбол
"Манчестер Сити" разгромил "Лидс" со счетом 7:0. Гвардиола побил рекорд Клоппа в АПЛ "Манчестер Сити" разгромил "Лидс" со счетом 7:0. Гвардиола побил рекорд Клоппа в АПЛ
14 декабря, 15:00
Около спорта
Акция "Новогодний Драйв" от Olimpbet набирает обороты Акция "Новогодний Драйв" от Olimpbet набирает обороты
12 декабря, 23:25
Футбол
Вспышка коронавируса произошла в "Манчестер Юнайтед" Вспышка коронавируса произошла в "Манчестер Юнайтед"
9 декабря, 12:15
Футбол
Раскрыт секрет идеальной формы 36-летнего Роналду Раскрыт секрет идеальной формы 36-летнего Роналду
5 декабря, 16:35
Футбол
Английские клубы могут включить пункт о вакцинации от ковида в контракты футболистов - СМИ Английские клубы могут включить пункт о вакцинации от ковида в контракты футболистов - СМИ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus