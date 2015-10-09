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"Манчестер Юнайтед" выбрал нового главного тренера на замену Кэррику

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"Манчестер Юнайтед" выбрал нового главного тренера на замену Кэррику Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик. Фото: ©depositphotos.com/mrogowski_photography

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" близок к назначению нового главного тренера, передают Vesti.kz со ссылкой на The Athletic.

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Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" близок к назначению нового главного тренера, передают Vesti.kz со ссылкой на The Athletic.

"Манчестер Юнайтед" выбрал нового тренера

По информации источника, новым наставником "красных дьяволов" станет Маурисио Почеттино.

Аргентинский специалист, возглавляющий сборную США, является одним из главных кандидатов на пост главного тренера манкунианцев в случае увольнения Майкла Кэррика.

За тренера придётся заплатить

Отмечается, что "Манчестер Юнайтед" согласовывал условия сотрудничества с представителями Почеттино.

При этом с федерацией футбола США клуб еще не связывался, но должен будет выплатить ей отступные в размере 10 миллионов долларов.

Положение в АПЛ

"Манчестер Юнайтед" занимает 18-е место в турнирной таблице английской премьер-лиги (АПЛ), одержав лишь одну победу в 10 стартовых матчах текущего сезона.

Почеттино в прошлом уже работал в АПЛ - возглавлял "Саутгемптон", "Тоттенхэм" и "Челси". Также он возглавлял французский "Пари Сен-Жермен".

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 10 9 0 1 15-5 27
2 Брайтон энд Хов Альбион 10 7 1 2 26-7 22
3 Манчестер Сити 10 7 0 3 21-13 21
4 Ливерпуль 10 5 3 2 14-10 18
5 Челси 10 5 1 4 19-16 16
6 Эвертон 10 4 4 2 12-10 16
7 Борнмут 10 4 3 3 16-14 15
8 Брентфорд 10 3 5 2 16-11 14
9 Лидс Юнайтед 10 3 5 2 10-8 14
10 Астон Вилла 10 3 4 3 14-17 13
11 Тоттенхэм Хотспур 10 3 3 4 10-11 12
12 Ньюкасл Юнайтед 10 3 3 4 13-16 12
13 Халл Сити 10 2 5 3 11-11 11
14 Ипсвич 10 3 2 5 15-20 11
15 Фулхэм 10 2 4 4 10-12 10
16 Ноттингем Форест 10 2 3 5 9-13 9
17 Ковентри Сити 10 3 0 7 10-19 9
18 Манчестер Юнайтед 10 1 5 4 14-19 8
19 Сандерленд 10 2 2 6 8-17 8
20 Кристал Пэлас 10 2 1 7 10-24 7

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