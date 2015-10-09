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Англия
27 октября 15:05
 

"Манчестер Юнайтед" принял решение по продаже капитана

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"Манчестер Юнайтед" принял решение по продаже капитана Футболисты "Манчестер Юнайтед". Фото: ©depositphotos.com/[email protected]

Руководство "Манчестер Юнайтед" определилось с будущим капитана команды Бруну Фернандеша, передают Vesti.kz.

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Руководство "Манчестер Юнайтед" определилось с будущим капитана команды Бруну Фернандеша, передают Vesti.kz.

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По информации журналиста Football Insider Пита О'Рурка, "красные дьяволы" рассматривают возможность продажи португальца после его критических высказываний в адрес клуба.

Манкунианцы готовы расстаться с полузащитником, но не хотят отпускать его бесплатно. Один из вариантов — продлить контракт с футболистом, а затем продать его по окончании сезона.

Действующее соглашение Фернандеша с "Юнайтед" рассчитано до лета 2027 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость португальца составляет 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 32-летний хавбек провёл 11 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

Фернандеш выступает за "Манчестер Юнайтед" с января 2020 года. За это время португалец провел 336 матчей во всех турнирах, забил 111 голов и отдал 109 результативных передач.

После восьми туров "Манчестер Юнайтед" с семью очками занимает лишь 16-е место в турнирной таблице АПЛ. По итогам сезона-2025/26 Фернандеш был признан лучшим игроком АПЛ.

Чемпион АПЛ согласился возглавить "Манчестер Юнайтед"

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 8 7 0 1 20-9 21
2 Арсенал 8 7 0 1 13-5 21
3 Брайтон энд Хов Альбион 8 5 1 2 23-7 16
4 Ливерпуль 8 4 3 1 11-8 15
5 Челси 8 4 1 3 17-15 13
6 Брентфорд 8 2 5 1 14-9 11
7 Лидс Юнайтед 8 2 5 1 9-6 11
8 Ньюкасл Юнайтед 8 3 2 3 12-14 11
9 Астон Вилла 8 3 2 3 9-12 11
10 Халл Сити 8 2 4 2 9-8 10
11 Эвертон 8 2 4 2 8-9 10
12 Ипсвич 8 3 1 4 12-16 10
13 Борнмут 8 2 3 3 12-13 9
14 Тоттенхэм Хотспур 8 2 3 3 8-10 9
15 Фулхэм 8 2 2 4 8-10 8
16 Манчестер Юнайтед 8 1 4 3 10-13 7
17 Кристал Пэлас 8 2 1 5 9-19 7
18 Ноттингем Форест 8 1 3 4 6-10 6
19 Ковентри Сити 8 2 0 6 6-15 6
20 Сандерленд 8 1 2 5 6-14 5

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