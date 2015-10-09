"Манчестер Юнайтед" принял решение по новому тренеру

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик приблизился к возвращению в клуб, но на этот раз в новой роли, передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Кэррик с высокой вероятностью займёт пост временного главного тренера в стане "красных дьяволов", сменив исполняющего обязанности главного тренера Даррена Флетчера.

44-летний англичанин провёл продуктивные переговоры с руководством "Манчестер Юнайтед" и представителями INEOS (британская компания, находящаяся в руководстве клуба). Контакты оцениваются как позитивные, а сам Кэррик считается одним из главных кандидатов.

Ожидается, что клуб объявит о назначении уже на этой неделе. Сам Кэррик, последним местом работы которого был "Мидлсбро", рассчитывает получить шанс возглавить команду в переходный период.

При этом он не единственный претендент. Экс-наставник "Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер, работавший с командой с 2018 по 2021 год, также готов вернуться и ожидает решения руководства.

Стоит отметить, что опыт работы у Кэррика уже есть, в 2021 году он временно руководил "красными дьяволами" и тогда команда под его началом обыграла "Арсенал" (3:2), "Вильярреал" (2:0) и сыграла вничью с "Челси" (1:1).

Напомним, 5 января "Манчестер Юнайтед" объявил об уходе Рубена Аморима с поста главного тренера. Португалец работал с "красными дьяволами" с 11 ноября 2024 года.

