Англия
Сегодня 14:28
 

"Манчестер Юнайтед" принял решение по новому тренеру

"Манчестер Юнайтед" принял решение по новому тренеру ©x.com/manutd

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик приблизился к возвращению в клуб, но на этот раз в новой роли, передают Vesti.kz

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик приблизился к возвращению в клуб, но на этот раз в новой роли, передают Vesti.kz

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Кэррик с высокой вероятностью займёт пост временного главного тренера в стане "красных дьяволов", сменив исполняющего обязанности главного тренера Даррена Флетчера.

44-летний англичанин провёл продуктивные переговоры с руководством "Манчестер Юнайтед" и представителями INEOS (британская компания, находящаяся в руководстве клуба). Контакты оцениваются как позитивные, а сам Кэррик считается одним из главных кандидатов.

Ожидается, что клуб объявит о назначении уже на этой неделе. Сам Кэррик, последним местом работы которого был "Мидлсбро", рассчитывает получить шанс возглавить команду в переходный период.

При этом он не единственный претендент. Экс-наставник "Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер, работавший с командой с 2018 по 2021 год, также готов вернуться и ожидает решения руководства.

Стоит отметить, что опыт работы у Кэррика уже есть, в 2021 году он временно руководил "красными дьяволами" и тогда команда под его началом обыграла "Арсенал" (3:2), "Вильярреал" (2:0) и сыграла вничью с "Челси" (1:1).


"Манчестер Юнайтед" позорно вылетел из Кубка Англии

Напомним, 5 января "Манчестер Юнайтед" объявил об уходе Рубена Аморима с поста главного тренера. Португалец работал с "красными дьяволами" с 11 ноября 2024 года.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 21 15 4 2 40-14 49
2 Манчестер Сити 21 13 4 4 45-19 43
3 Астон Вилла 21 13 4 4 33-24 43
4 Ливерпуль 21 10 5 6 32-28 35
5 Брентфорд 21 10 3 8 35-28 33
6 Ньюкасл Юнайтед 21 9 5 7 32-27 32
7 Манчестер Юнайтед 21 8 8 5 36-32 32
8 Челси 21 8 7 6 34-24 31
9 Фулхэм 21 9 4 8 30-30 31
10 Сандерленд 21 7 9 5 21-22 30
11 Брайтон энд Хов Альбион 21 7 8 6 31-28 29
12 Эвертон 21 8 5 8 23-25 29
13 Кристал Пэлас 21 7 7 7 22-23 28
14 Тоттенхэм Хотспур 21 7 6 8 30-27 27
15 Борнмут 21 6 8 7 34-40 26
16 Лидс Юнайтед 21 5 7 9 29-37 22
17 Ноттингем Форест 21 6 3 12 21-34 21
18 Вест Хэм Юнайтед 21 3 5 13 22-43 14
19 Бернли 21 3 4 14 22-41 13
20 Вулверхэмптон Уондерерс 21 1 4 16 15-41 7

Чемпионат Германии 2025/26   •   Германия, Дортмунд   •   Регулярный чемпионат, мужчины
14 января 00:30   •   не начат
Боруссия-09 Д
Боруссия-09 Д
(Дортмунд)
- : -
Вердер
Вердер
(Бремен)
