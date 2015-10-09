Английский "Манчестер Юнайтед" одержал лишь три победы в первых 17 официальных матчах нынешнего сезона, повторив худший результат клуба на этом отрезке с сезона 1972/73, передают Vesti.kz.

Манкунианцы повторили худший результат за 53 года

Как сообщает Stats Foot, в 17 стартовых встречах сезона английский клуб потерпел восемь поражений и шесть раз сыграл вничью, одержав всего три победы. Столько же выигранных матчей на аналогичном этапе последний раз было у манкунианцев в сезоне 1972/73.

Накануне команда упустила победу в гостевом матче против лиссабонского "Спортинга" в рамках пятого тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:2.

После этой игры "Манчестер Юнайтед" набрал семь очков и занимает 19-е место в общей таблице турнира. На счету команды две победы: над "Ромой" (3:2) и азербайджанским "Сабахом" (4:0).

Кризис затронул и чемпионат Англии

Неудачно манкунианцы выступают и в английской премьер-лиге (АПЛ). За 11 матчей команда одержала лишь одну победу — 30 августа над вернувшимся в элиту "Ипсвичем" со счётом 5:2. С восемью очками "Манчестер Юнайтед" располагается на предпоследнем, 19-м месте в турнирной таблице.

Сезон команда начинала под руководством английского специалиста Майкла Кэррика, однако 12 ноября он был отправлен в отставку. Его сменил аргентинец Маурисио Почеттино, ранее возглавлявший сборную США.

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