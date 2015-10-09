"Манчестер Юнайтед" надумал воссоединиться с Криштиану Роналду

"Манчестер Юнайтед" планирует воссоединиться с Криштиану Роналду в прибыльном товарищеском матче посреди сезона, чтобы компенсировать финансовый дефицит в 100 миллионов фунтов, передают Vesti.kz.

По сведениям The Sun, клуб рассматривает проведение товарищеского матча в Саудовской Аравии, который может воссоединить "красных дьяволов" с Роналду, выступающего там за столичный "Аль-Наср". Переговоры находятся на ранней стадии, ведутся обсуждения возможных дат и соперников.

Как сообщает источник, матч лицом к лицу с Роналду стал бы крайне выгодным с финансовой точки зрения, особенно учитывая, что "Манчестер Юнайтед" не квалифицировался в еврокубки в этом сезоне. Проигрыш в финале Лиги Европы в мае "Тоттенхэму" лишил клуб призовых в 100 миллионов евро, а долг клуба достигает примерно 750 миллионов, что вынуждает руководство искать нестандартные пути пополнения бюджета.

Напомним, португалец скандально покинул английский гранд в ноябре 2022 года - после того, как раскритиковал клуб в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. В январе 2023 года Роналду подписал контракт с саудовским "Аль-Насром", за который выступает по настоящее время.

