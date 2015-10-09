Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Англия
Сегодня 10:00
 

"Манчестер Сити" закрыл трансфер за 75 миллионов: имя новичка известно

  Комментарии

Поделиться
"Манчестер Сити" закрыл трансфер за 75 миллионов: имя новичка известно ©ФК "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" успешно закрыл сделку по трансферу вингера "Борнмута" Антуана Семеньо, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

"Манчестер Сити" успешно закрыл сделку по трансферу вингера "Борнмута" Антуана Семеньо, сообщают Vesti.kz.

По информации журналиста и инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера составит 75 миллионов евро.

Стороны обменялись документами по сделке. В четверг (8 января) ганец пройдёт медицинское обследование, после чего заключит долгосрочный договор с "горожанами".

Отмечается, что Семеньо отказал четырём клубам английской премьер-лиги (АПЛ), чтобы перейти в "Сити". Ключевую роль в трансфере сыграло желание футболиста выступать под руководством испанского специалиста Хосепа Гвардиолы.

В текущем сезоне 25-летний Антуан Семеньо провёл 19 матчей в АПЛ, в которых отметился девятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Гвардиола начал чистку в "Манчестер Сити" и "выгнал" двух игроков

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 20 15 3 2 40-14 48
2 Манчестер Сити 20 13 3 4 44-18 42
3 Астон Вилла 20 13 3 4 33-24 42
4 Ливерпуль 20 10 4 6 32-28 34
5 Челси 20 8 7 5 33-22 31
6 Манчестер Юнайтед 20 8 7 5 34-30 31
7 Брентфорд 20 9 3 8 32-28 30
8 Сандерленд 20 7 9 4 21-19 30
9 Ньюкасл Юнайтед 20 8 5 7 28-24 29
10 Брайтон энд Хов Альбион 20 7 7 6 30-27 28
11 Фулхэм 20 8 4 8 28-29 28
12 Эвертон 20 8 4 8 22-24 28
13 Тоттенхэм Хотспур 20 7 6 7 28-24 27
14 Кристал Пэлас 20 7 6 7 22-23 27
15 Борнмут 20 5 8 7 31-38 23
16 Лидс Юнайтед 20 5 7 8 26-33 22
17 Ноттингем Форест 21 6 3 12 21-34 21
18 Вест Хэм Юнайтед 21 3 5 13 22-43 14
19 Бернли 20 3 3 14 20-39 12
20 Вулверхэмптон Уондерерс 20 1 3 16 14-40 6

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Манчестер   •   Регулярный чемпионат, мужчины
8 января 00:30   •   не начат
Манчестер Сити
Манчестер Сити
(Манчестер)
- : -
Брайтон энд Хов Альбион
Брайтон энд Хов Альбион
(Брайтон)
Кто победит в основное время?
Манчестер Сити
Ничья
Брайтон энд Хов Альбион
Проголосовало 18 человек

Реклама

Живи спортом!