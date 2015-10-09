"Манчестер Сити" закрыл трансфер за 75 миллионов: имя новичка известно

"Манчестер Сити" успешно закрыл сделку по трансферу вингера "Борнмута" Антуана Семеньо, сообщают Vesti.kz.
По информации журналиста и инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера составит 75 миллионов евро.
Стороны обменялись документами по сделке. В четверг (8 января) ганец пройдёт медицинское обследование, после чего заключит долгосрочный договор с "горожанами".
Отмечается, что Семеньо отказал четырём клубам английской премьер-лиги (АПЛ), чтобы перейти в "Сити". Ключевую роль в трансфере сыграло желание футболиста выступать под руководством испанского специалиста Хосепа Гвардиолы.
🚨🔵 Antoine Semenyo to Manchester City, here we go! Documents exchanged and sealed with Bournemouth.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 6, 2026
£65m transfer fee, Semenyo to sign long term deal after medical tests on Thursday.
Semenyo picked #MCFC over 4 PL top clubs as wanted to work under Pep Guardiola. pic.twitter.com/Rjyh0bc9EU
В текущем сезоне 25-летний Антуан Семеньо провёл 19 матчей в АПЛ, в которых отметился девятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.
Гвардиола начал чистку в "Манчестер Сити" и "выгнал" двух игроков
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Реклама