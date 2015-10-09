"Манчестер Сити" официально объявил о трансфере победителя Лиги чемпионов

Английский "Манчестер Сити" на своём официальном сайте сообщил о переходе вратаря сборной Германии Штефана Ортеги в "Ноттингем Форест", передают Vesti.kz.
"Желаем тебе всего наилучшего, Штефан", — говорится в прощальном сообщении "горожан".
Детали сделки
Ранее журналист Бен Джейкобс информировал, что сумма трансфера 33-летнего голкипера может составить до 500 тысяч фунтов стерлингов. Несмотря на действующий контракт с "Сити", рассчитанный до лета 2026 года, стороны пришли к соглашению о переходе.
В текущем сезоне Ортега не провёл ни одного официального матча за команду Хосепа Гвардиолы.
Трофейный период в Манчестере
Штефан Ортега выступал за "Манчестер Сити" с лета 2022 года и за это время стал обладателем внушительной коллекции титулов:
- Чемпион Англии — 2022/23
- Обладатель Кубка Англии — 2022/23
- Победитель Лиги чемпионов УЕФА — 2022/23
- Обладатель Суперкубка УЕФА — 2023
- Победитель Клубного чемпионата мира — 2023
- Обладатель Суперкубка Англии — 2024
Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость немецкого вратаря оценивается в 5 миллионов евро.
Холанд вынес честный вердикт Хусанову в "Манчестер Сити"
Stefan Ortega Moreno has joined Nottingham Forest on a permanent deal.— Manchester City (@ManCity) February 1, 2026
Wishing you all the best, Stefan 🩵 pic.twitter.com/3xHZiOdEac
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Реклама