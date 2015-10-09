Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Англия
Сегодня 18:10
 

"Манчестер Сити" официально объявил о трансфере победителя Лиги чемпионов

"Манчестер Сити" официально объявил о трансфере победителя Лиги чемпионов

Английский "Манчестер Сити" на своём официальном сайте сообщил о переходе вратаря сборной Германии Штефана Ортеги в "Ноттингем Форест", передают Vesti.kz.

Английский "Манчестер Сити" на своём официальном сайте сообщил о переходе вратаря сборной Германии Штефана Ортеги в "Ноттингем Форест", передают Vesti.kz.

"Желаем тебе всего наилучшего, Штефан", — говорится в прощальном сообщении "горожан".

Детали сделки

Ранее журналист Бен Джейкобс информировал, что сумма трансфера 33-летнего голкипера может составить до 500 тысяч фунтов стерлингов. Несмотря на действующий контракт с "Сити", рассчитанный до лета 2026 года, стороны пришли к соглашению о переходе.

В текущем сезоне Ортега не провёл ни одного официального матча за команду Хосепа Гвардиолы.

Трофейный период в Манчестере

Штефан Ортега выступал за "Манчестер Сити" с лета 2022 года и за это время стал обладателем внушительной коллекции титулов:

  • Чемпион Англии — 2022/23
  • Обладатель Кубка Англии — 2022/23
  • Победитель Лиги чемпионов УЕФА — 2022/23
  • Обладатель Суперкубка УЕФА — 2023
  • Победитель Клубного чемпионата мира — 2023
  • Обладатель Суперкубка Англии — 2024

Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость немецкого вратаря оценивается в 5 миллионов евро.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 24 16 5 3 46-17 53
2 Манчестер Сити 23 14 4 5 47-21 46
3 Астон Вилла 23 14 4 5 35-25 46
4 Челси 24 11 7 6 42-27 40
5 Ливерпуль 24 11 6 7 39-33 39
6 Манчестер Юнайтед 23 10 8 5 41-34 38
7 Фулхэм 23 10 4 9 32-32 34
8 Эвертон 24 9 7 8 26-27 34
9 Брентфорд 23 10 3 10 35-32 33
10 Ньюкасл Юнайтед 24 9 6 9 33-33 33
11 Сандерленд 23 8 9 6 24-26 33
12 Борнмут 24 8 9 7 40-43 33
13 Брайтон энд Хов Альбион 24 7 10 7 34-32 31
14 Тоттенхэм Хотспур 23 7 7 9 33-31 28
15 Кристал Пэлас 23 7 7 9 24-28 28
16 Лидс Юнайтед 24 6 8 10 31-42 26
17 Ноттингем Форест 23 7 4 12 23-34 25
18 Вест Хэм Юнайтед 24 5 5 14 29-48 20
19 Бернли 23 3 6 14 25-44 15
20 Вулверхэмптон Уондерерс 24 1 5 18 15-45 8

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 21:30   •   не начат
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
(Лондон)
- : -
Манчестер Сити
Манчестер Сити
(Манчестер)
Кто победит в основное время?
Тоттенхэм Хотспур
Ничья
Манчестер Сити
Проголосовало 364 человек

Живи спортом!