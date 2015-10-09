"Манчестер Сити" официально объявил о трансфере победителя Лиги чемпионов

Английский "Манчестер Сити" на своём официальном сайте сообщил о переходе вратаря сборной Германии Штефана Ортеги в "Ноттингем Форест", передают Vesti.kz.

"Желаем тебе всего наилучшего, Штефан", — говорится в прощальном сообщении "горожан".

Детали сделки

Ранее журналист Бен Джейкобс информировал, что сумма трансфера 33-летнего голкипера может составить до 500 тысяч фунтов стерлингов. Несмотря на действующий контракт с "Сити", рассчитанный до лета 2026 года, стороны пришли к соглашению о переходе.

В текущем сезоне Ортега не провёл ни одного официального матча за команду Хосепа Гвардиолы.

Трофейный период в Манчестере

Штефан Ортега выступал за "Манчестер Сити" с лета 2022 года и за это время стал обладателем внушительной коллекции титулов:

Чемпион Англии — 2022/23

Обладатель Кубка Англии — 2022/23

Победитель Лиги чемпионов УЕФА — 2022/23

Обладатель Суперкубка УЕФА — 2023

Победитель Клубного чемпионата мира — 2023

Обладатель Суперкубка Англии — 2024

Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость немецкого вратаря оценивается в 5 миллионов евро.

Stefan Ortega Moreno has joined Nottingham Forest on a permanent deal.



Wishing you all the best, Stefan 🩵 pic.twitter.com/3xHZiOdEac — Manchester City (@ManCity) February 1, 2026

