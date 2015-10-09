"Манчестер Сити" объявил о трансфере 17-летнего вундеркинда

"Манчестер Сити" официально объявил о подписании одного из самых перспективных молодых футболистов Англии. Новичком команды стал 17-летний вингер Джереми Монга, ранее выступавший за "Лестер Сити", передают Vesti.kz.

Как сообщила пресс-служба "горожан", футболист заключил долгосрочный контракт, рассчитанный до лета 2031 года.

По информации английских СМИ, сумма сделки составила 10 миллионов фунтов стерлингов (около 11,7 миллиона евро). Еще 2,5 миллиона фунтов (примерно 2,9 миллиона евро) могут быть выплачены в виде бонусов.

"Когда я узнал, что "Манчестер Сити" мной интересуется, я сразу понял, что это правильный выбор. Для меня большая честь быть здесь, и я рад, что присоединился к команде", — заявил Монга после подписания контракта.

Минувший сезон молодой англичанин провел в составе "Лестера", где принял участие в 30 матчах во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.

По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость 17-летнего вингера составляет 15 миллионов евро.

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