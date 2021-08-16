"Манчестер Сити" начал с поражения новый сезон в АПЛ

"Манчестер Сити", выигравший чемпионский титул в прошлом сезоне, стартовал с поражения в английской премьер-лиге (АПЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда Хосепа Гвардиолы в первом туре на выезде уступила "Тоттенхэму" - 0:1. Решающий гол на 55-й минуте забил Сон Хын Мин. При этом гости создали немало моментов у владений Уго Льориса, но мяч никак не залетал в сетку его ворот.

Во втором туре, 21 августа, "Манчестер Сити" дома примет "Норвич", а на следующий день "Тоттенхэм" в гостях сыграет с "Вулверхэмптоном".

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