"Манчестер Сити" купит 18-летнего игрока. Детали

Известный инсайдер Фабрицио Романо подтвердил, что сьерра-леонский футболист Джума Ба станет новым игроком "Манчестер Сити", передают Vesti.kz.

При этом английский клуб планирует отдать 18-летнего центрального защитника в аренду в "Ланс", устное соглашение между клубами уже достигнуто.

"Манчестер Сити" опередил "Интер" и "Фенербахче" в борьбе за Баха.

🚨🔵 Exclusive story from last night, set to be confirmed: Juma Bah will become new Manchester City player.



The plan is to loan the 18 year old centre back to RC Lens, verbal agreement done as revealed.



City anticipate Inter and Fenerbahçe as they’ve agreed terms with Bah. ✅🇸🇱 pic.twitter.com/tbWchHLJUt