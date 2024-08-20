"Манчестер Сити" бесплатно перехватит у "Барселоны" свою бывшую звезду

Немецкий полузащитник Илкай Гюндоган покинет испанскую "Барселону", сообщает корреспондент Vesti.kz.

33-летний игрок, объявивший о завершении карьеры в сборной Германии уйдет из стана "сине-гранатовых" без финансовой компенсации.

Испанский клуб решил бесплатно отпустить Гюндогана в другую команду.

В настоящее время "Манчестер Сити" ведет переговоры с агентом Гюндогана о возможном возвращении игрока. Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола уже дал согласие на возвращение немецкого футболиста.

Напомним, Гюндоган выступал за "Манчестер Сити" с 2016 по 2023 год. В сезоне 2022/23 он выиграл требл с "Сити", после чего перешел в "Барселону", где провел один сезон.

Ранее стало известно, что "Барселона" предложила немецкого полузащитника клубу Криштиану Роналду саудовскому "Аль-Насру".

До этого стало известно, что Гюндоган может продолжить карьеру в турецком "Фенербахче", который тренирует португальский специалист Жозе Моуринью.