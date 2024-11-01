"Ман Сити" принял решение по обладателю "Золотого мяча": его хочет "Реал"

В "Манчестер Сити" серьезно обеспокоены интересом клубов к опорному полузащитнику "горожан" Родри, который недавно выиграл "Золотой мяч", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Cadena SER.

По информации источника, в английском клубе хотят как можно быстрее продлить контракт с 28-летним футболистом, заканчивающийся летом 2027 года. Приоритетом "Сити" является достижение пролонгации трудового соглашения с Родри до завершения нынешнего сезона.

Руководство "Сити" понимает, что новый обладатель "Золотого мяча" вызывает интерес топ-клубов, включая "Реал", "Барселону" и "Баварию", поэтому начинает разрабатывать план, чтобы оставить его в клубе.

В стане "горожан" считают, что получение Родри "Золотого мяча" свидетельствует о прогрессе "Манчестер Сити" как клуба. В связи с этим значимость испанского полузащитника для команды также возросла.

На данный момент ожидания "Сити" весьма оптимистичны. Подчеркивается, что они "не собираются останавливаться", пока не продлят соглашение с испанцем.

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Напомним, Родри стал первым футболистом в истории "Манчестер Сити", который был удостоен "Золотого мяча". Также он стал первым игроком АПЛ с 2008 года, который стал обладателем этой награды.

В минувшем сезоне Родри выиграл чемпионат Англии, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА в составе "Сити", а со сборной Испании стал чемпионом Европы. Кроме того, испанца признали лучшим игроком Евро-2024.