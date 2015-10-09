Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Англия
Сегодня 16:10
 

"Ливерпуль" призвали к зимним трансферам и упомянули Хусанова

  Комментарии

Поделиться
"Ливерпуль" призвали к зимним трансферам и упомянули Хусанова Абдукодир Хусанов. ©ФК "Манчестер Сити"

Легенда "Ливерпуля" и бывший защитник сборной Англии Джейми Каррагер считает, что мерсисайдскому клубу необходимо активно поработать на зимнем трансферном рынке, несмотря на рекордные расходы прошлым летом, передают Vesti.kz.

Поделиться

Легенда "Ливерпуля" и бывший защитник сборной Англии Джейми Каррагер считает, что мерсисайдскому клубу необходимо активно поработать на зимнем трансферном рынке, несмотря на рекордные расходы прошлым летом, передают Vesti.kz.

Позиция Каррагера

Экс-футболист подчеркнул, что для борьбы за титул в АПЛ команде Арне Слота может не хватить текущих ресурсов и привёл в пример действия принципиального конкурента:

"Пеп Гвардиола отреагировал на проблемы своего клуба, потратив в общей сложности 180 миллионов фунтов стерлингов на Абдукодира Хусанова, Витора Рейса, Омара Мармуша и Нико Гонсалеса. Сегодня "Сити" улучшил свои результаты, сохранил место в Лиге чемпионов и снова борется за все трофеи", - цитирует слова Каррагера Tribalfootball.

По мнению Каррагера, именно своевременные зимние усиления позволили "Манчестер Сити" стабилизировать игру и вернуться в число фаворитов прошлого сезона.

"Ливерпуль" намерен усилить оборону и атаку

По информации источника, "Ливерпуль" рассматривает варианты усиления состава уже в январе. В числе потенциальных трансферных целей называются защитник Марк Гехи из "Кристал Пэлас" и нападающий Антуан Семеньо из "Борнмута".

Трансферные рекорды "Сити" и "Ливерпуля"

Напомним, прошлой зимой "Манчестер Сити" провёл одну из самых масштабных кампаний в истории АПЛ, подписав сразу нескольких новичков и потратив 216 миллионов евро — больше, чем остальные 19 клубов лиги вместе взятые.

Сам "Ливерпуль" уже серьёзно вложился в состав минувшим летом, установив клубный рекорд по расходам за одно трансферное окно. Мерсисайдцы заплатили 125 миллионов за Флориана Вирца, 144 миллиона за Александера Исака, 95 миллионов за Уго Экитике, а также усилили оборону рядом дорогостоящих приобретений.

Тем не менее Каррагер уверен: для полноценной борьбы за трофеи зимой команде всё же понадобятся новые игроки. Сейчас "Ливерпуль" занимает 4-е место в АПЛ, набрав 32 очка в 18 турах, а в Лиге чемпионов располагается на 9-й строчке общего этапа, находясь в зоне плей-офф.

Хусанов переходит из "Ман Сити" в другой топ-клуб? Есть объяснение

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 18 13 3 2 33-11 42
2 Манчестер Сити 18 13 1 4 43-17 40
3 Астон Вилла 18 12 3 3 29-19 39
4 Ливерпуль 18 10 2 6 30-26 32
5 Челси 18 8 5 5 30-19 29
6 Манчестер Юнайтед 18 8 5 5 32-28 29
7 Сандерленд 18 7 7 4 20-18 28
8 Брентфорд 18 8 2 8 28-26 26
9 Кристал Пэлас 18 7 5 6 21-20 26
10 Фулхэм 18 8 2 8 25-26 26
11 Тоттенхэм Хотспур 18 7 4 7 27-23 25
12 Эвертон 18 7 4 7 18-20 25
13 Брайтон энд Хов Альбион 18 6 6 6 26-25 24
14 Ньюкасл Юнайтед 18 6 5 7 23-23 23
15 Борнмут 18 5 7 6 27-33 22
16 Лидс Юнайтед 18 5 5 8 25-32 20
17 Ноттингем Форест 18 5 3 10 18-28 18
18 Вест Хэм Юнайтед 18 3 4 11 19-36 13
19 Бернли 18 3 3 12 19-34 12
20 Вулверхэмптон Уондерерс 18 0 2 16 10-39 2

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Реклама

Живи спортом!