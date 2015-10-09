"Ливерпуль" призвали к зимним трансферам и упомянули Хусанова

Легенда "Ливерпуля" и бывший защитник сборной Англии Джейми Каррагер считает, что мерсисайдскому клубу необходимо активно поработать на зимнем трансферном рынке, несмотря на рекордные расходы прошлым летом, передают Vesti.kz.

Позиция Каррагера

Экс-футболист подчеркнул, что для борьбы за титул в АПЛ команде Арне Слота может не хватить текущих ресурсов и привёл в пример действия принципиального конкурента:

"Пеп Гвардиола отреагировал на проблемы своего клуба, потратив в общей сложности 180 миллионов фунтов стерлингов на Абдукодира Хусанова, Витора Рейса, Омара Мармуша и Нико Гонсалеса. Сегодня "Сити" улучшил свои результаты, сохранил место в Лиге чемпионов и снова борется за все трофеи", - цитирует слова Каррагера Tribalfootball.

По мнению Каррагера, именно своевременные зимние усиления позволили "Манчестер Сити" стабилизировать игру и вернуться в число фаворитов прошлого сезона.

"Ливерпуль" намерен усилить оборону и атаку

По информации источника, "Ливерпуль" рассматривает варианты усиления состава уже в январе. В числе потенциальных трансферных целей называются защитник Марк Гехи из "Кристал Пэлас" и нападающий Антуан Семеньо из "Борнмута".

Трансферные рекорды "Сити" и "Ливерпуля"

Напомним, прошлой зимой "Манчестер Сити" провёл одну из самых масштабных кампаний в истории АПЛ, подписав сразу нескольких новичков и потратив 216 миллионов евро — больше, чем остальные 19 клубов лиги вместе взятые.

Сам "Ливерпуль" уже серьёзно вложился в состав минувшим летом, установив клубный рекорд по расходам за одно трансферное окно. Мерсисайдцы заплатили 125 миллионов за Флориана Вирца, 144 миллиона за Александера Исака, 95 миллионов за Уго Экитике, а также усилили оборону рядом дорогостоящих приобретений.

Тем не менее Каррагер уверен: для полноценной борьбы за трофеи зимой команде всё же понадобятся новые игроки. Сейчас "Ливерпуль" занимает 4-е место в АПЛ, набрав 32 очка в 18 турах, а в Лиге чемпионов располагается на 9-й строчке общего этапа, находясь в зоне плей-офф.

