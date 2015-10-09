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"Ливерпуль" поспорит с "Ман Сити" за звезду "Реала"

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"Ливерпуль" поспорит с "Ман Сити" за звезду "Реала" ©Depositphotos/Musiu0

Французский полузащитник мадридского "Реала" Эдуардо Камавинга может продолжить карьеру в английской премьер-лиге (АПЛ), передают Vesti.kz.

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Французский полузащитник мадридского "Реала" Эдуардо Камавинга может продолжить карьеру в английской премьер-лиге (АПЛ), передают Vesti.kz.

Два английских клуба включились в борьбу

Как сообщает Mundo Deportivo, интерес к 23-летнему французу проявляют "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", которые внимательно следят за ситуацией вокруг хавбека.

По информации источника, новый главный тренер "Реала" Жозе Моуринью готов рассмотреть вариант с продажей Камавинги, поскольку не считает его одним из ключевых игроков своей новой команды.

Сам игрок не хочет уходить

Несмотря на внимание со стороны английских топ-клубов, сам Камавинга не заинтересован в смене команды.

По данным источника, француз намерен продолжить карьеру в составе "Реала" и не планирует покидать мадридский клуб этим летом.

Эдуардо Камавинга в составе Фото: Depositphotos/Musiu0

Статистика сезона

В сезоне-2025/2026 Камавинга принял участие в 43 матчах во всех турнирах. За это время полузащитник забил два мяча и отдал одну результативную передачу, оставаясь важным игроком ротации испанского гранда.

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