"Ливерпуль" купил нового вингера за 40 миллионов и обогатил "Реал"

Стали известные новые финансовые подробности перехода вингера Виктора Муньоса из испанской "Осасуны" в английский "Ливерпуль", передают Vesti.kz.

Ранее мерсисайдцы объявили о трансфере 22-летнего испанца. Сообщалось, что футболист подписал долгосрочный контракт.

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По информации инсайдера Фабрицио Романо, "Ливерпуль" активировал опцию выкупа, прописанную в контракте Муньоса с "Осасуной", которая составляет 40 миллионов евро.

Отмечается, что половина от этой суммы - 20 миллионов евро - отправится мадридскому "Реалу", которому принадлежат 50 процентов прав на игрока.

Также у "сливочных" есть право преимущественного выкупа Муньоса в случае поступления предложений по игроку.

Поиграл в "Барсе" и "Реале"

Виктор Муньос прошёл через молодёжные команды "Барселоны" и "Реала". За "Осасуну" он выступает с лета 2025 года.

За этот период вингер принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и пятью результативными передачами.

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