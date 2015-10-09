Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Англия
Вчера 23:57
 

Клуб Дастана Сатпаева отобрал очки у топового соперника "Кайрата" в Лиге чемпионов

  Комментарии

Поделиться
Клуб Дастана Сатпаева отобрал очки у топового соперника "Кайрата" в Лиге чемпионов ©x.com/ChelseaFC

"Челси" в лондонском дерби сыграл вничью с "Арсеналом" в рамках 13-го тура АПЛ-2025/26, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

"Челси" в лондонском дерби сыграл вничью с "Арсеналом" в рамках 13-го тура АПЛ-2025/26, сообщают Vesti.kz.

Встреча на "Стэмфорд Бридж" завершилась со счетом 1:1. Хозяева первыми открыли счет на 48-й минуте: взятие ворот оформил Трево Чалоба. 

На 59-й минуте Микель Мерино восстановил равновесие и установил окончательный результат.

Отметим, что с 38-й минуты "синие" играли в меньшинстве после удаления Мойсеса Кайседо.

"Арсенал" с 30 баллами возглавляет турнирную таблицу. У "Челси" 24 балла и третье место.

Отметим, что "Арсенал" сыграет с "Кайратом" на общем этапе Лиги чемпионов. Матч пройдет в Лондоне 29 января 2026 года.

Напомним, "Челси" в феврале 2025 года подписал нападающего "Кайрата" Дастана Сатпаева за 4,3 миллиона евро. К лондонскому клубу талантливый футболист присоединится лишь в августе 2026-го — после достижения 18-летнего возраста.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 12 9 2 1 24-6 29
2 Манчестер Сити 13 8 1 4 27-12 25
3 Астон Вилла 13 7 3 3 16-11 24
4 Челси 12 7 2 3 23-11 23
5 Брайтон энд Хов Альбион 13 6 4 3 21-16 22
6 Сандерленд 13 6 4 3 17-13 22
7 Манчестер Юнайтед 13 6 3 4 21-20 21
8 Ливерпуль 13 7 0 6 20-20 21
9 Кристал Пэлас 13 5 5 3 17-11 20
10 Брентфорд 13 6 1 6 21-20 19
11 Борнмут 13 5 4 4 21-23 19
12 Тоттенхэм Хотспур 13 5 3 5 21-16 18
13 Ньюкасл Юнайтед 13 5 3 5 17-16 18
14 Эвертон 13 5 3 5 14-17 18
15 Фулхэм 13 5 2 6 15-17 17
16 Ноттингем Форест 13 3 3 7 13-22 12
17 Вест Хэм Юнайтед 13 3 2 8 15-27 11
18 Лидс Юнайтед 13 3 2 8 13-25 11
19 Бернли 13 3 1 9 15-27 10
20 Вулверхэмптон Уондерерс 13 0 2 11 7-28 2

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Отборочный турнир чемпионата Европы 2025/26 среди девушек до 19 лет   •   Мальта   •   Квалификационный раунд 1, Лига В группа 6, женщины
Сегодня 15:00   •   не начат
Казахстан (U-19)
Казахстан (U-19)
- : -
Мальта (U-19)
Мальта (U-19)
Кто победит в основное время?
Казахстан (U-19)
Ничья
Мальта (U-19)
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!