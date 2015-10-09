Клуб Дастана Сатпаева отобрал очки у топового соперника "Кайрата" в Лиге чемпионов

"Челси" в лондонском дерби сыграл вничью с "Арсеналом" в рамках 13-го тура АПЛ-2025/26, сообщают Vesti.kz.

Встреча на "Стэмфорд Бридж" завершилась со счетом 1:1. Хозяева первыми открыли счет на 48-й минуте: взятие ворот оформил Трево Чалоба.

На 59-й минуте Микель Мерино восстановил равновесие и установил окончательный результат.

Отметим, что с 38-й минуты "синие" играли в меньшинстве после удаления Мойсеса Кайседо.

"Арсенал" с 30 баллами возглавляет турнирную таблицу. У "Челси" 24 балла и третье место.

Отметим, что "Арсенал" сыграет с "Кайратом" на общем этапе Лиги чемпионов. Матч пройдет в Лондоне 29 января 2026 года.

Напомним, "Челси" в феврале 2025 года подписал нападающего "Кайрата" Дастана Сатпаева за 4,3 миллиона евро. К лондонскому клубу талантливый футболист присоединится лишь в августе 2026-го — после достижения 18-летнего возраста.

