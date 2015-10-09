Клуб АПЛ запросил у "Ливерпуля" 94 миллиона за преемника Салаха

Гамбийский вингер английского "Брайтона" Янкуба Минте остаётся одной из приоритетных трансферных целей "Ливерпуля", который продолжает поиски замены для египтянина Мохамеда Салаха, покинувшего клуб по окончании прошлого сезона, передают Vesti.kz.

В "Ливерпуле" нашли кандидата на замену Салаху

По информации TEAMtalk, мерсисайдцы по-прежнему внимательно следят за прогрессом 21-летнего игрока сборной Гамбии и рассматривают его в качестве долгосрочного усиления линии атаки.

Однако осуществить трансфер будет непросто.

"Брайтон" требует почти 100 миллионов евро

Руководство "Брайтона" не намерено расставаться с одним из самых перспективных футболистов команды по заниженной цене.

Фото: Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

По данным источника, "чайки" готовы начать переговоры только в том случае, если потенциальный покупатель предложит около 94 миллионов евро.

При этом портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Минте примерно в 45 миллионов евро.

Статистика сезона

В кампании-2025/2026 Янкуба Минте провёл 36 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт три забитых мяча и четыре результативные передачи.

Его действующий контракт с "Брайтоном" рассчитан до 2029 года, что также усиливает переговорные позиции английского клуба.

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