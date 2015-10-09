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Англия
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Клуб АПЛ запросил у "Ливерпуля" 94 миллиона за преемника Салаха

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Клуб АПЛ запросил у "Ливерпуля" 94 миллиона за преемника Салаха ©Depositphotos/mrogowski_photography

Гамбийский вингер английского "Брайтона" Янкуба Минте остаётся одной из приоритетных трансферных целей "Ливерпуля", который продолжает поиски замены для египтянина Мохамеда Салаха, покинувшего клуб по окончании прошлого сезона, передают Vesti.kz.

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Гамбийский вингер английского "Брайтона" Янкуба Минте остаётся одной из приоритетных трансферных целей "Ливерпуля", который продолжает поиски замены для египтянина Мохамеда Салаха, покинувшего клуб по окончании прошлого сезона, передают Vesti.kz.

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По информации TEAMtalk, мерсисайдцы по-прежнему внимательно следят за прогрессом 21-летнего игрока сборной Гамбии и рассматривают его в качестве долгосрочного усиления линии атаки.

Однако осуществить трансфер будет непросто.

"Брайтон" требует почти 100 миллионов евро

Руководство "Брайтона" не намерено расставаться с одним из самых перспективных футболистов команды по заниженной цене.

Янкуба Минте в составе Фото: Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

По данным источника, "чайки" готовы начать переговоры только в том случае, если потенциальный покупатель предложит около 94 миллионов евро.

При этом портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Минте примерно в 45 миллионов евро.

Статистика сезона

В кампании-2025/2026 Янкуба Минте провёл 36 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт три забитых мяча и четыре результативные передачи.

Его действующий контракт с "Брайтоном" рассчитан до 2029 года, что также усиливает переговорные позиции английского клуба.

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 38 26 7 5 71-27 85
2 Манчестер Сити 38 23 9 6 77-35 78
3 Манчестер Юнайтед 38 20 11 7 69-50 71
4 Астон Вилла 38 19 8 11 56-49 65
5 Ливерпуль 38 17 9 12 63-53 60
6 Борнмут 38 13 18 7 58-54 57
7 Сандерленд 38 14 12 12 42-48 54
8 Брайтон энд Хов Альбион 38 14 11 13 52-46 53
9 Брентфорд 38 14 11 13 55-52 53
10 Челси 38 14 10 14 58-52 52
11 Фулхэм 38 15 7 16 47-51 52
12 Ньюкасл Юнайтед 38 14 7 17 53-55 49
13 Эвертон 38 13 10 15 47-50 49
14 Лидс Юнайтед 38 11 14 13 49-56 47
15 Кристал Пэлас 38 11 12 15 41-51 45
16 Ноттингем Форест 38 11 11 16 48-51 44
17 Тоттенхэм Хотспур 38 10 11 17 48-57 41
18 Вест Хэм Юнайтед 38 10 9 19 46-65 39
19 Бернли 38 4 10 24 38-75 22
20 Вулверхэмптон Уондерерс 38 3 11 24 27-68 20

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