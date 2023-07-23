Клуб АПЛ готов включиться в борьбу за Мбаппе

По информации Football Transfers, лондонский "Арсенал" выразил интерес к возможности приобретения нападающего сборной Франции и игрока ПСЖ - Килиана Мбаппе, передают Vesti.kz.

Сообщается, что 24-летний форвард имеет большие шансы покинуть парижский гранд в этом летнем периоде, так как клуб готов продать его из-за отказа продлевать текущее трудовое соглашение.

По предположениям, руководство "канониров" готово рассмотреть возможность включения бразильского форварда Габриэла Мартинелли в сделку. Трансферная стоимость южноамериканского игрока оценивается в 80 миллионов евро. В то же время, ПСЖ намерен получить около 200 миллионов евро за продажу Мбаппе.

Стоит отметить, что действующее трудовое соглашение Килиана с французским чемпионом рассчитано до середины следующего года.

Капитан ПСЖ высказался о ситуации с Мбаппе

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