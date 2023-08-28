Клопп сотворил историю в АПЛ

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп установил рекорд в английской премьер-лиге (АПЛ), сообщают Vesti.kz.

Это произошло после матча третьего тура АПЛ с "Ньюкаслом", в котором "красные" вырвали волевую победу.

Таким образом, Клопп одержал 11 побед подряд в противостоянии с командами Эдди Хау. Это самая длинная серия побед одного тренера над другим за всю историю АПЛ.

Напомним, встреча прошла в Ньюкасл-апон-Тайне и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. "Ньюкасл" первым открыл счет - забил Энтони Гордон (25-я минута). В составе "Ливерпуля" дубль оформил вышедший на замену Дарвин Нуньес (81-я и 90+3-я). При этом мерсисайдцы с 28-й минуты играли в меньшинстве после удаления капитана команды Вирджила ван Дейка.

"Ливерпуль" (7 очков) занимает четвертое место в таблице АПЛ, "сороки" (3) идут на 13-й строчке.

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